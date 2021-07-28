Kemal Kılıçdaroğlu, Manavgat halkına geçmiş olsun dileklerini iletti
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Kemal Kılıçdaroğlu, Manavgat halkına geçmiş olsun dileklerini iletti

Kemal Kılıçdaroğlu, Manavgat halkına geçmiş olsun dileklerini iletti
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle ilçe halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle ilçe halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

???????Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Manavgat'ta meydana gelen, bizlere büyük bir üzüntü veren orman yangınları nedeniyle tüm Manavgat halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Temennimiz yangının bir an önce kontrol altına alınması ve tahribatın daha fazla artmaması için." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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