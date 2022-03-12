KEMAL KILIÇDAROĞLU MALTEPE EKONOMİ FORUMU'NDA KONUŞTU

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - MALTEPE Ekonomi Forumu'nda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kesin Hesap Komisyonu kuracağız. Kesin Hesap Komisyonu'nun başkanı ana muhalefet partisinden olacak, dolayısıyla yürütme organı parlamentoda yaptığı harcamaların hesabını muhalefete verecek" dedi.

Pandemi sonrası Türkiye ve dünya ekonomisinin konuşulduğu ' Maltepe Ekonomi Forumu'nun açılış konuşmasını yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Foruma, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, milletvekilleri, ekonomistler ve çok sayıda akademisyen katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu, "Ne yapmamız lazım? Sık sık dile getirdiğimiz 3 temel adımdan bahsediyoruz. Yeni kadrolar, yeni kurallar, yeni kurumlar diyoruz. Bu 3 adımı atarsak, düşündüğümüzü gerçekleştirebilirsek önemli sonuçlar elde etme konusunda önemli bir merhaleyi yakalamış olacağız. Yeni kadrolardan kastımız devlette liyakatin olmasıdır. Yani işi ehline teslim etmektir. Eğer siz Merkez Bankası yönetimine bir arkeoloğu atarsanız bu olmaz. Bu kuralı bir şekilde hayata geçirmemiz lazım" dedi.

"KESİN HESAP KOMİSYONU KURACAĞIZ"

"BİR ÜLKE KENDİ GELECEĞİNİ PLANLAMIYORSA BAŞARILI OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Görüntü dökümü:

-Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

Demirören Haber Ajansı / Güncel