Kemal Kılıçdaroğlu konuşması ne zaman, saat kaçta?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum." ifadelerine yer verdi. Kemal Kılıçdaroğlu konuşması ne zaman?

KEMAL KILIÇDAROĞLU KONUŞMASI NE ZAMAN?

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bu akşam için saat vererek vatandaşlara çağrıda bulundu. CHP liderinin tweet'inde "Sevgili Halkım, Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum. Burada buluşmak üzere..." ifadeleri yer aldı.

BÜROKRATLARI UYARMIŞTI

Daha önce helalleşme çağrısı ile siyasette yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyen Kemal Kılıçdaroğlu, çektiği bir video ile bürokratları uyarmıştı. Kılıçdaroğlu, "İktidarın değişmesine az kaldı. İktidar değiştiğinde soruşturmalar başlayacak ve eminim ki bu bürokratların bir kısmı 'efendim emir aldık uygulamak zorunda kaldık' diyeceklerdir. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, pazartesi itibariyle durun. Bu illegal, paralel sistemlerden elinizi eteğinizi çekin." demişti.