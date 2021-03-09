Kemal Kılıçdaroğlu: "Kadınlar taleplerinin duyulmasını istiyor.

Kemal Kılıçdaroğlu: "Kadınlar taleplerinin duyulmasını istiyor. Kadınlar diyorlar ki 'biz de güvenceli çalışmak istiyoruz ama kayıt dışı değil, sigortalı çalışmak istiyoruz'"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kadınlar taleplerinin duyulmasını istiyor. Kadınlar diyorlar ki 'biz de güvenceli çalışmak istiyoruz ama kayıt dışı değil, sigortalı çalışmak istiyoruz'" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin meclis grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun konuşması öncesinde helikopter kazasında şehit olan askerler için bir dakika saygı duruşunda bulunuldu. Kılıçdaroğlu, tiyatrocu Rasim Öztekin'in vefatını da hatırlatarak, "Rasim Öztekin hayatını kaybetti. Sinema tiyatronun önemli aktörü idi. Sanat camiasına başsağlığı dilerken, onu unutmayacağımızı ifade ediyoruz" dedi.

"Kadınlar toplumsal cinsiyet eşitliği istiyorlar"

Kadınların taleplerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Kadınlar toplumun ikinci sınıf vatandaşı mı? Hayır. Kadınlar birlikte yaşadığımız, ağladığımız ve eşit olduğumuz ortamda hepimizin huzuru, bereketi olur, birlikte huzur içinde yaşarız. Kadınlar taleplerinin duyulmasını istiyor. Kadınlar diyorlar ki 'biz de güvenceli çalışmak istiyoruz ama kayıt dışı değil, sigortalı çalışmak istiyoruz'. 571 bin kadın işinden oldu son bir yılda. Bunların büyük kısmı kayıt dışı çalışanlardan oluşuyor. Üniversite mezunu 472 bin kadın İŞKUR'a başvurmuş, 'çalışmak istiyorum' demiş. Bir milyon 400 bin İŞKUR'a başvuran tüm kadınların sayısıdır. Ama kadın diyor ki, 'eşit işe, eşit ücret olması lazım, o zaman harcadığımız emeğin karşılığını almış oluruz'. Kadınlar, iş güvenliği de istiyor. 2013-2020 yılları arasında 965 kadın iş kazaları sonucu hayatını kaybetti. Kadınlar çalışkan, örgütlü de olmak istiyorlar, sendikalı olmak istiyorlar. Kadınlar toplumsal cinsiyet eşitliği istiyorlar" değerlendirmesini yaptı.

Samsun'daki kadına şiddet olayı

Samsun'da bir kadının eski eşi tarafından şiddet görmesine de değinen Kılıçdaroğlu, "O küçük kız çocuğu, onun sağa sola nasıl kaçtığını, annesine uygulanan şiddetten nasıl çaresiz kaldığını görüyorsunuz. İnsanın vicdani kabul etmiyor. Sosyal medyanın en büyük yararı bu. Bir görüntü Türkiye'yi salladı. Yasaların gereğinin yerine getirilmesi lazım. Hakimin karşısına çıkıp, kravat takınca iyi hal indirimi ne demek" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK