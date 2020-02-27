Kemal Kılıçdaroğlu İdlib şehitleri için başsağlığı diledi
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Kemal Kılıçdaroğlu İdlib şehitleri için başsağlığı diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de şehit olan askerler Şükrü Elibol ve Soner Enes Baykuş için başsağlığı mesajı yayımladı.

27.02.2020 12:56 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:56
Kemal Kılıçdaroğlu İdlib şehitleri için başsağlığı diledi

CHP Genel Başkanı , 'de şehit olan askerler Şükrü Elibol ve Soner Enes Baykuş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, İdlib'de düzenlenen hava saldırısında iki Türk askerinin şehit olması nedeniyle Twitter hesabından açıklamada bulundu.

"Milletimizin başı sağolsun" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş ve İstihkam Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'a Allah'tan rahmet, yaralı askerlere de acil şifalar diledi.

Kaynak: AA

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