Kemal Kılıçdaroğlu, Fransa Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile görüştü.



Kılıçdaroğlu, TBMM'de Fransa Dışişleri Bakanı Drian ile görüştü. Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da hazır bulundu.



Edinilen bilgilere göre, Fransız Bakanın 'adalet yürüyüşü' nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği performansın ve demokrasi kararlılığından dolayı tebrik ettiği kaydedilerek, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin durumundan bahsettiği belirtildi.



Kılıçdaroğlu'nun Fransız Bakana Türkiye AB arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi yönündeki katkılarını anlattığı kaydedilerek, 20 Temmuz süreci hakkında bilgi verdiği ifade edildi. 2019 yılına ilişkin CHP'nin hazırlıkları hakkında soru soran Fransa Dışişleri Bakanı Drian'a, Kılıçdaroğlu'nun 'hayır' bileşenlerinin bir arada tutulması ve güçlendirmesi konusunda çabaları anlattığı belirtildi. - ANKARA