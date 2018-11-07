Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'ye Geliyor

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 Kasım'da Edirne'ye geleceğini ve Edirne Katı Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisleri'nde başlayacak olan elektrik üretiminin açılışını gerçekleştireceğini belirtti.

Ankara'ya giden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Başkan Gürkan, 3 Kasım 2017 tarihinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Edirne Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisleri'nde elektrik üretimine başlayacaklarını müjdeleyerek; Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu açılışı törenine davet etti. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Genel Başkan Kılıçdaroğlu, 25 Kasım 2018 tarihinde düzenlenecek olan açılış programına katılacağını söyledi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da haberi sosyal medya hesabında paylaştı. Gürkan yaptığı paylaşımda, "3 Kasım 2017 tarihinde vahşi depolamaya son vererek Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açılışını yaptığımız yeni çöplüğümüzden elektrik üretimine başlayacağımızın müjdesini verdik. 25 Kasım 2018'de Genel Başkanımızın katılımıyla açılışımızı yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

3 Kasım 2017 tarihinde açılışı yapılarak hizmete sunulan Edirne Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisleri; kentteki 60 yıllık vahşi depolamaya son vermişti. Yaklaşık bir yıldır hizmet veren tesiste 25 Kasım 2018 tarihinden itibaren elektrik üretimine başlanacak. Tesisten ilk etapta 16 bin evin elektrik ihtiyacı karşılanacak; ikinci aşamada ise 30 bin evin elektrik ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. - EDİRNE