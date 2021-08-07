Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacak mı?
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Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacak mı?

Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacak mı?
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı TV programında Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bazı açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndan bir talep gelmesi halinde Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini belirtti. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacak mı? İşte detaylar...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a canlı yayında mesaj gönderdi. Millet İttifakı'nın kendisinin adaylığını istemesi durumunda "hayır" demeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, adı Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla geçen belediye başkanları için "Bir dönem daha devam etmeliler" dedi. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacak mı?

KEMAL KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndan bir talep gelmesi halinde Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'de Hülya Hökenek moderatörlüğünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Orman yangınları, mülteciler gibi konulara değinen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili sorulan sorulara çarpıcı yanıtlar verdi.

Millet İttifakı'ndan bir talep gelmesi halinde Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bir ittifakımız var. Adı Millet İttifakı. Millet İttifakı ile oturup konuşmadan, bir ismin dillendirilmesi kadar yanlış bir şey yok. Cumhur İttifakı'nda herkes bir kişinin sözüne biat ediyor. Orada aklı kullanmak yok. Millet İttifakı'nda demokrasi kültürü var. Demokrasilerde oturur tartışırız. Bana sorulduğunda 'Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görevdir' dedim. Talep gelirse olunur." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI BİR DÖNEM DAHA DEVAM ETMELİ"

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 'Mansur Yavaş' ve 'Ekrem İmamoğlu' isimlerinin konuşulmasıyla ilgili ısrarlı soruyada yanıt veren CHP lideri, şu ifadeleri kullandı:

Medya isimler, kişiler üzerine odaklanmış vaziyette. Yanlış buradan başlıyor. Seçilecek Cumhurbaşkanına o kadar büyük yetkiler veriyoruz ki, nefsine, duygularına hakim olmayıp 'Ben burada kalacağım' dediği andan itibaren bir başka felaketin kapısını açıyor. Büyükşehir belediye başkanları bir dönem daha devam etmeli. Başarılarının sürekli olmasını isteriz. Elbette daha iyi ve daha güzel yerlere gelebilirler.

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Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacak mı? - Haberler
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