Kemal Kılıçdaroğlu bu akşam ne açıklayacak? Kemal Kılıçdaroğlu saat kaçta açıklama yapacak? Twitter'dan duyurdu

Kemal Kılıçdaroğlu bu akşam ne açıklayacak? Kemal Kılıçdaroğlu saat kaçta açıklama yapacak? sorularına yanıt arandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da saat 22:00'de canlı yayında NTVde gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. İki açıklamanın aynı saate denk gelmesi dikkat çekti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Mesajında saat 22.00'yi işaret eden Kılıçdaroğlu, önemli bir bilgi vereceğini duyurdu. Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Sevgili Halkım, bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim. Burada buluşmak üzere" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA AYNI SAATTE CANLI YAYINA ÇIKACAK

Kılıçdaroğlu'nın işaret ettiği saat 22.00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV özel yayınında Seda Öğretir, Nazlı Çelik, Ahmed Arpat ve Hasan Basri Yalçın'ın sorularını yanıtlayacak.

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