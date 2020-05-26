Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Belediyesini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Belediyesini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde Bolu'yu ziyaret ederek, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile bir araya geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Belediyesini ziyaret etti
26.05.2020 17:21 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:24

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde Bolu'yu ziyaret ederek, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile bir araya geldi.

Ramazan Bayramı'nın son gününde İstanbul'dan Ankara'ya yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu'yu ziyaret etti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile de bir araya gelen Kılıçdaroğlu, Bolu Belediyesi'nin korona virüs, Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı boyunca yaptığı hizmetler hakkında bilgi aldı. Yapılması gereken çalışmalar hakkında da talimat veren Kılıçdaroğlu, Özcan'ın makamından ayrılarak Ankara'ya doğru yola çıktı.

"Belediye başkanımıza verdiği hizmetler dolayısıyla teşekkür ediyorum"

Ziyaretinin sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a verdiği hizmetler dolayısıyla teşekkür ederek, "Bütün Bolululara selam söyleyin. Hepsini yürekten selamlıyorum, kucaklıyorum. Sayın belediye başkanımız, gerçekten de Bolu'ya son derece güzel hizmetler götürüyor. Kendisiyle de konuştuk. Yaptığı çalışmaları aktardı. Ben de hepinizin huzurunda belediye başkanımıza verdiği hizmetler dolayısıyla teşekkür ediyorum. Boluluları tekrar yürekten kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.

"Aramaları ile birlikte gelmeleri bir oldu"

Kılıçdaroğlu'nun kendisine sürpriz bir ziyaret yaptığını söyleyen Özcan ise, "Sayın Genel Başkan bugün İstanbul'daydı. Sabah zaten bir canlı yayındaydı. Tesadüf ben de izledim. Sonra Sayın Akşener'e bir bayram ziyareti yaptığını söyledi. Ankara'ya dönerken de aradılar beni, 'Belediyedeyim çalışıyorum' deyince 'Tamam, bir çay içmeye geleyim bayramlaşalım' dedi. O kapsamda geldi. Çayını içti, bizim çalışmalarımızla ilgili bilgi verdik kendisine. Şimdi de Ankara'ya hareket etti. Bizim yaptığımız çalışmaları sordu. Bu korona süreci ile ilgili sosyal yardımlarla ilgili birkaç konuda tüm belediyelere yaptığı birkaç uyarılar vardı. Bunları paylaştı. Nezaketen bir ziyaretti. Gelmeden önce Düzce'deydi. 'Yerindeysen gelelim' şeklinde samimi bir şekilde sorarak sürpriz bir ziyarette bulundu. Aramaları ile birlikte gelmeleri bir oldu. Yarım saat kadar oturdular. Sonra ayrıldılar" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi Haber
FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Haber
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı Haber
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı Haber
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü
DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle...
Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit...
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Club Brugge efsanesi Verheyen, Diagne transferine tepkili: Böyle bir oyuncuyu nasıl alabilirsin ki?
Club Brugge efsanesi Verheyen, Diagne transferine tepkili: Böyle bir oyuncuyu nasıl alabilirsin ki?
Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti
Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti
Floyd Mayweather'ın hiçbir önlem almadan parti düzenlemesi, ABD'de büyük tepki topladı
Floyd Mayweather'ın hiçbir önlem almadan parti düzenlemesi, ABD'de büyük tepki topladı
Hollanda basını, Sneijder'in Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak döneceğini yazdı
Hollanda basını, Sneijder'in Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak döneceğini yazdı
Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler
Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler
Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
Jandarmalar, harçlık diyaloğu ile Türkiye'nin kalbini ısıtan çifte verdikleri sözü tuttu
Jandarmalar, harçlık diyaloğu ile Türkiye'nin kalbini ısıtan çifte verdikleri sözü tuttu
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Koyun can derdinde, kasap et derdinde! Market kapalı diye ortalığı savaş alanına çevirdiler
Koyun can derdinde, kasap et derdinde! Market kapalı diye ortalığı savaş alanına çevirdiler
Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var
Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var
Ali Babacan, 'Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?' sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
Ali Babacan, "Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
İspanyol bilim insanları: Koronavirüsün klima sistemlerinden yayılma riski son derece düşük
İspanyol bilim insanları: Koronavirüsün klima sistemlerinden yayılma riski son derece düşük
Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı
Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı
Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı
Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Karakaya
Magazin Hadise Hande Ataizi Acun Ilıcalı Yeliz Yeşilmen
Spor İlhan Cavcav Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kadın Futbol Twitter Ramazan Bayramı
Şu an buradasınız: Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Belediyesini ziyaret etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 17:24:48. #1.15#
title