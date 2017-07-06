Kemal Kılıçdaroğlu: "Bizim Gibi Düşünmeyen İnsanları Alkışlayarak Yolumuza Devam Ediyoruz"
Kemal Kılıçdaroğlu: "Bizim gibi düşünmeyen insanları alkışlayarak yolumuza devam ediyoruz" CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU: "Gençlik kollarımız şu anda Irak'taki Türkmenlere yardım tırları götürüyor" "Türkiye'nin en barışçıl eylemini yapıyoruz" "Ne demek izin veriyoruz.
Kemal Kılıçdaroğlu: "Bizim gibi düşünmeyen insanları alkışlayarak yolumuza devam ediyoruz"
CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU:
"Gençlik kollarımız şu anda Irak'taki Türkmenlere yardım tırları götürüyor"
"Türkiye'nin en barışçıl eylemini yapıyoruz"
"Ne demek izin veriyoruz. Bu bizim anayasal hakkımız"
KOCAELİ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Adalet Yürüyüşü'nün 22. gününe başlarken gazetecilere açıklamalarda bulundu.