Kemal Kılıçdaroğlu: "Bizim Gibi Düşünmeyen İnsanları Alkışlayarak Yolumuza Devam Ediyoruz"

Kemal Kılıçdaroğlu: "Bizim gibi düşünmeyen insanları alkışlayarak yolumuza devam ediyoruz"

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU:

"Gençlik kollarımız şu anda Irak'taki Türkmenlere yardım tırları götürüyor"

"Türkiye'nin en barışçıl eylemini yapıyoruz"

"Ne demek izin veriyoruz. Bu bizim anayasal hakkımız"



KOCAELİ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Adalet Yürüyüşü'nün 22. gününe başlarken gazetecilere açıklamalarda bulundu.