Kemal Kılıçdaroğlu aşı oldu mu? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman koronavirüs aşısı olacak? Kemal Kılıçdaroğlu kaç yaşında?

Pandemi nedeniyle üretilen aşılar, ülkemizde uygulanmaya başladı. 13 Ocak tarihinde canlı yayında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 14 Ocak tarihinde aşı oldu ve Telegram üzerinden bunu paylaştı. Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu aşı oldu mu? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman aşı olacak? sorularının cevapları arandı

Dün, ilk aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmuş, ardından Bilim Kurulu üyeleri ve bazı doktorlar aşı yaptırmıştı. Bunun üzerine vatandaşlar Kemal Kılıçdaroğlu aşı oldu mu? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman aşı olacak? Kemal Kılıçdaroğlu kaç yaşında?

Dün ülke genelinde başlayan koronavirüs aşılamasında öncelik sağlık çalışanlarına verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da aşı yaptırdıktan sonra tüm parti başkanlarına aşı yaptırma çağrısında bulundu.

KEMAL KILIÇDAROĞLU AŞI OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşılanma çağrısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan olumlu yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, "Bakan Koca gerekirse refakat edeceğini söyledi. Bugün, yarın aşı olacağım" dedi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU NE ZAMAN KORONAVİRÜS AŞISI OLACAK?

Daha önce aşı yaptırmak istediğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Soner Dağıstanlı ile Konuşan Türkiye adlı radyo programına katıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşılanma çağrısına ilişkin açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Dün akşam sayın Sağlık Bakanı aradı, çağrı yaptı. 'Tabii' dedim. Ben de gerekirse refakat ederim dedi. Bugün, yarın aşı olacağım" ifadelerini kullandı.

Çin tarafından geliştirilen Sinovac aşısına ilişkin kaygısı olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Liyakatten bahsediyorum ben. Doktorlar aşı olmamızı söylüyorsa aşı olacağız. Aşı olmak gerekiyor." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu sözlerine şu şekilde devam etti: "Aşı olunması gerekiyorsa Bilim Kurulu'nun sözcüsü olacaktı kamuoyuna o açıklama yapacaktı. İnsanlar da güvenip gidip aşı olacaktı. Kaldı ki 1.5 milyon kişilik aşımız var. Yeni aşıların gelmesi lazım. Kamuoyuna aşı takvimi sunulması lazım. Vatandaşların tedirginliğe kapılmalarına gerek yok. Zaten bu aşı küçük dozda yapılıyor dolayısıyla vücut dirençli hale geliyor koronavirüse karşı"