Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara dışındaki tüm programlarını iptal etti
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Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara dışındaki tüm programlarını iptal etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'deki saldırı nedeniyle Ankara dışındaki tüm programlarını iptal etti.

28.02.2020 09:32 | Son Güncelleme: 28.02.2020 09:32
Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara dışındaki tüm programlarını iptal etti

CHP Genel Başkanı , İdlib'deki saldırı nedeniyle dışındaki tüm programlarını iptal etti.

Kılıçdaroğlu, İdib'deki saldırı haberi üzerine gece boyu kurmaylarıyla toplantı yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara dışındaki tüm programlarını iptal ettiği bildirilirken, CHP MYK ise olağanüstü toplantıya çağırıldı.

Parti genel merkezinde saat 11.00'de toplanacak MYK'de, İdlib'deki saldırı ve sonrasındaki gelişmeler değerlendirilecek.

Kaynak: AA

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