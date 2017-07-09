Kemal Kılıçdaroğlu, 'Adalet Yürüyüşü'nün Son Etabını Yalnız Yürüyor

Kemal Kılıçdaroğlu, 'Adalet Yürüyüşü'nün Son Etabını Yalnız Yürüyor

Kemal Kılıçdaroğlu, 'Adalet Yürüyüşü'nün son etabını yalnız yürüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, 'Adalet Yürüyüşü'nün son etabını yalnız yürüyor