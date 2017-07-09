Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Mitingi'nde Konuşuyor-1

-KİMSE BU YÜRÜYÜŞÜN BİR SON OLDUĞUNU DÜŞÜNMESİN BU YÜRÜYÜŞ BİZİM İLK ADIMIMIZDIR



Haber: Hakime TORUN / İSTANBUL DHA



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Maltepe'deki 'Adalet Mitingi'nde yaptığı konuşmada, "Benimle birlikte 450 kilometreyi kat eden sevgili yol arkadaşlarım, sevgili adalet arayıcıları, bizleri televizyonları başında izleyen sevgili yurttaşlarım. Maltepe Meydanı'ndan bütün İstanbul'a, Türkiye'ye gönül dolu sevgiler, muhabbetler gönderiyoruz. 15 Haziran 2017'de sabah saatlerinde Ankara Güvenpark'ta başlattığımız yürüyüşü Maltepe'de noktaladık. Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin bu yürüyüş, bizim ilk adımımızdır. Herkes şunu çok iyi bilsin 9 Temmuz yeni bir adımdır. Yeni bir iklim, tarih, doğuştur" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



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Kılıçdaroğlu'nun konuşması



-Meydandan görüntüler