KEMAL KILIÇDAROĞLU ADALAR'DA FELSEFE SEMPOZYUMA KATILDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KEMAL KILIÇDAROĞLU ADALAR'DA FELSEFE SEMPOZYUMA KATILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
KEMAL KILIÇDAROĞLU ADALAR'DA FELSEFE SEMPOZYUMA KATILDI

BÜYÜKADA'da konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Felsefe siyasetçinin en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan birisidir.

İSTANBUL (DHA) - BÜYÜKADA'da konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Felsefe siyasetçinin en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan birisidir. Eğer siyasetçi ülkenin sorunlarına eğiliyor ve o ülkenin sorunlarını çözmeye adaysa mutlaka felsefecilerle de bir araya gelmek zorundadır. Siyasetçinin en azından asgari belli bir entelektüel derinliğe ihtiyacı vardır" dedi.

Büyükada'daki Anadolu Kulubü'nde gerçekleşen Prens Adaları Felsefe ve Siyaset Sempozyumu'na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldı. Çalıştayda CHP Milletvekilleri Akif Hamzaçebi ile Gamze Akkuş İlgezdi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve eski milletvekili Enis Berberoğlu da yer aldı. Sempozyumda konuşmacı olarak Prof. Dr. Saffet Babür, Prof. Dr. Cemal Güzel, Prof. Dr. Yunus Örnek ve Doktor Öğretim Üyesi Melike Durnaz hazır bulundu.

ÜLKEDE FELSEFİ DÜŞÜNCEYE İHTİYACIMIZ VAR

Kemal Kılıçdaroğlu 'Ülkede gerçekten güçlü bir felsefi düşünceye ihtiyacımız var. Bu sadece bugünün sorunu değil, aslında tarihsel süreç içerisinde incelediğinizde bizim temel sorun alanlarımızdan birisidir. Adalara ilk geldiğimde seçimler dolayısıyla, Adalar'ın biraz tanıtılması lazım. Bir turistlik alan olarak görülmemesi lazım Adalar'ın. Buranın bir tarihsel derinliği var, görkemli bir geçmişi var, olağanüstü bir coğrafyası var ve olağanüstü güzel insanları var. Dedim ki başkana 'Seçildikten sonra burayı sadece Türkiye'nin değil aslında Avrupa'nın, dünyanın bir felsefe merkezine dönüştürebiliriz. Dünyanın en önemli felsefecileri gelip, adalarda felsefeyi anlatabilirler, doğayı izleyebilirler. Bir ağacın altına oturup gökyüzüne baktıklarında sonsuzluğu görebilirler. Felsefecilerin en çok bu tür şeylere ihtiyacı var. Görecek, düşünecek, sorgulayacak hayatı bunların hepsi olması lazım diye" dedi.

SİYASETÇİNİN EN AZINDAN ASGARİ DÜZEL ENTELEKTÜEL DERİNLİĞE İHTİYACI VAR

Sabah 'Felsefe nedir' şeklinde internette arama yaptığını belirten Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: 'Bir cümle yakaladım. 'Felsefe neleri bilmediğini bilmektir' diyor. Ticaret lisesinde okurken Fransızca hocamızın söylediği bir cümleyi hiç unutmuyorum. Gittiğim çok yerde bu cümleyi anlatırım. 'Bildiğiniz bir nokta ise bilmediğiniz bir noktanın etrafı kadardır. Bildiğiniz kocaman bir daire ise bilmediğiniz o dairenin etrafı kadardır. Dolayısıyla ne kadar çok şey bilirseniz ne kadar az şey bildiğinizin farkına varırsınız' Aslında felsefe de bu yani. Daha çok şey bilmeliyiz, daha çok şey keşfetmeliyiz. Eğer biz bunu yapabilirsek Türkiye'ye çok güzel katkılarda bulunmuş oluruz. Felsefe siyasetçinin en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan birisidir. Eğer siyasetçi ülkenin sorunlarına eğiliyor ve o ülkenin sorunlarını çözmeye adaysa mutlaka felsefecilerle de bir araya gelmek zorundadır. Siyasetçinin en azından asgari belli bir entelektüel derinliğe ihtiyacı vardır. Bunun olması lazım" diye konuştu.

BİLİMİ FELSEFEYİ UNUTTUK

Kılıçdaroğlu, 'Acaba sanata ve dolayısıyla felsefeye ne kadar değer veren bir toplumuz, bunun sorgulanması lazım. Pek çok sanatçımızı hapishanelerde çürüttük. Bilimi, felsefeyi unuttuk" dedi. Dünyanın en önemli felsefecilerini adaya çağırmak istediklerini de kaydeden Kemal Kılıçdaroğlu, 'Gelsinler bizler ve gençler onları dinleyelim. Bunun ortamını yaratmak mümkün, bu ortamın yaratılması dileğiyle hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum" diye konuştu.

KEMAL KILIÇDAROĞLU ADALAR'DA FELSEFE SEMPOZYUMA KATILDI

KEMAL KILIÇDAROĞLU ADALAR'DA FELSEFE SEMPOZYUMA KATILDI

KEMAL KILIÇDAROĞLU ADALAR'DA FELSEFE SEMPOZYUMA KATILDI

KEMAL KILIÇDAROĞLU ADALAR'DA FELSEFE SEMPOZYUMA KATILDI

KEMAL KILIÇDAROĞLU ADALAR'DA FELSEFE SEMPOZYUMA KATILDI

KEMAL KILIÇDAROĞLU ADALAR'DA FELSEFE SEMPOZYUMA KATILDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Karnından basket topu büyüklüğünde tümör çıkarıldı

Karnından basket topu büyüklüğünde tümör çıkarıldı

 Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor

 Yaz geri dönüyor! İstanbul'da 17 dereceye kadar düşen sıcaklık hafta sonu 26 dereceye kadar çıkacak

Yaz geri dönüyor! İstanbul'da 17 dereceye kadar düşen sıcaklık hafta sonu 26 dereceye kadar çıkacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cengiz Ergün Joe Biden Ahmet Davutoğlu
Magazin Gülben Ergen Kerem Kamışlı Yiğit Marcus Aral
Spor Balotelli Sergen Yalçın Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Amelia Hamlin Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: KEMAL KILIÇDAROĞLU ADALAR'DA FELSEFE SEMPOZYUMA KATILDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 15:35:25. #1.11#