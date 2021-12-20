KOZAN, ADANA (Habermetre) - Kozan büyük buluşmaya hazır

Kılıçdaroğlu Kozanlılarla buluşacak

Kemal Kılıçdaroğlu açılışlara katılacak, kahramanların adı Kozan'da yaşayacak.

Şehit Kubilay ve Milli Mücadele Kahramanı Sırelif'in isimleri, Büyükşehir'in Kozan'da yaptığı kent meydanı ve gündüz bakımevinde ölümsüzleşecek.

Zeydan Karalar, 23 Aralık'ta yapılacak ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağı açılışlar öncesi, Kozan'da halkla bir araya geliyor, programın önemini anlatıyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 23 Aralık'ta Kozan ilçesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı açılışlar öncesinde, bölge halkıyla buluşmaya devam ediyor. Başkan Zeydan Karalar, CHP Adana Milletvekileri Orhan Sümer ve Ayhan Barut'la birlikte Kozan'ın Anavarza, Arslanlı, Ayşehoca, Faydalı ve Tılan köylerinde esnaf ve kahvehane ziyaretlerinde bulundu, halkla bir araya geldi.

KOZAN HALKININ MİLLİ DEĞERLERE HASSASİYETİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUM

Kozan halkının şehitlerle ilgili hassasiyetini ve vatan sevgisini bildiğini söyleyen Başkan Zeydan Karalar, Kozanlı Cumhuriyet Şehidi Kubilay'ın anısının yaşayacağı Kent Meydanı ve Kozanlı Kurtuluş Savaşı Kahramanı Sırelif'in ismini taşıyan Gündüz Bakımevi'nin açılışlarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağını belirtti ve Kozanlıları davet etti.

UNUTULMAYACAK COŞKUDA BİR GÜN YAŞANSIN

Ekonomide artan sorunlara rağmen hizmete devam ettiklerini ve Kozan'da yarım kalan iş bırakmayacaklarını kaydeden Başkan Zeydan Karalar, iktidara yürüyen Millet İttifakı'nın büyük partisi CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aklına Kozan'ın yazılması için 23 Aralık'ta, saat 11. 45'te gerçekleştirilecek programa yoğun katılım beklediğini açıkladı.

KOZAN'I HAK ETTİĞİ YERE BİRLİKTE TAŞIYALIM

Köy kahvehanelerinde halka hitap eden Başkan Zeydan Karalar, "Kozan önemli bir bölge. 6-7 ilçe dahil bölgenin merkezi Kozan. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nde Ermenilere ve Fransızlara karşı ciddi direnişin olduğu bir yer burası. Zulme rağmen kahramanca mücadele eden Kozan, Adana ile birlikte ilk kurtulan yerleşim bölgelerindendir. Bu Türkiye'nin kurtuluşunu da tetiklemiştir. Kozanlıların Mustafa Kemal Atatürk'e ve kurduğu Cumhuriyete bağlılığını biliyorum. Devrim Şehidi Kubilay'ın Kozanlı olması çok önemli. Onun adına Kent Meydanı, anıt ve park yaptık. Kozanlı Kurtuluş Savaşı Kahramanı Sırelif adına da Gündüz Bakımevi yaptık. Açılışlara CHP Genel Başkanımız gelecek. Muhteşem bir kalabalıkla onu karşılayalım. Kozan'ı hak ettiği yere bizim iktidarımızda taşıyalım. Sanayisi, tarımı gelişsin, üreticisi daha çok üretsin ve satsın, gençler istihdam edilsin. Önümüzdeki süreçte ülkeyi yönetecek liderin buraya gelmesi ve buradaki coşkuyu görmesi, Kozan adına çok iyi olur. Onun zihnine nakşedilsin Kozan" diye konuştu.

Başkan Zeydan Karalar, "Kozan'da yol ve altyapı adına çok iş yaptık. Eksik var fakat onları da gidereceğiz. Yoğun çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

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