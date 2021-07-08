Kemal Ketrez, Başkan Kurt'u ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kemal Ketrez, Başkan Kurt'u ziyaret etti

Kemal Ketrez, Başkan Kurt'u ziyaret etti
Bültenler - Haberler | Güncel

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete, Rotary 2430. Bölge Federasyon Başkanı M. Kemal Ketrez, Başkan Yardımcısı ve Kulüp Başkanları katıldı.

2430'uncu Bölge Rotary Fedarasyonu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti. Topluma faydalı bir kulüp olarak hizmet verdiklerini ifade eden 2430. Bölge Rotary Federasyon Başkanı M. Kemal Ketrez, Rotary kulüplerinin çalışmaları hakkında Başkan Kurt'a bilgi verdi.Başkan Kurt'un her zaman Rotary kulüplerinin yanında olduğunu ifade eden Ketrez, Rotary kulüplerinin bölgede gerçekleştirecekleri projeler için işbirliği içinde olmak istediklerini söyledi.

Rotary Kulüplerinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin topluma yarar sağlayacak çalışmalara her zaman destek vereceğini söyledi. Daha önce de Rotary kulüpleri ile ortak çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Kurt, bu birlikteliğin süreceğini kaydetti.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Meral Akşener Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Sezen Aksu Serenay Sarıkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Arda Turan Erol Bulut Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kemal Ketrez, Başkan Kurt'u ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 10:07:28. #1.16#

title