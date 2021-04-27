Kemal Erdoğan: "Rizespor maçına atanan hakemin karnesine bakmaya davet ediyorum"

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, Rizespor maçına atanan hakemin sezon sonunda karnesine bakılması gerektiğini vurgulayarak, "Takdiri spor kamuoyuna bırakıyorum" dedi.

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, Rizespor maçına atanan hakemin sezon sonunda karnesine bakılması gerektiğini vurgulayarak, "Takdiri spor kamuoyuna bırakıyorum" dedi. Erdoğan, ayrıca Fenerbahçe teknik ekibine de dikkat çekerek, "Sergen Yalçın'ın ceza almasını bekleyenler, Fenerbahçe teknik kadrosunun meydan muharebesi hakkında ne düşünüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan açıklamalarda bulundu. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu'nun TFF ve kurullarına her zaman güven duyduğunu belirterek sözlerine başlayan Erdoğan, "Etik değerleri öne çıkaran demeçlerine rağmen yine bizi olumsuz düşünceye sevk eden hakem atamasıyla karşı karşıya kalmış bulunuyoruz. Görünen o ki, bütün iyi niyetimiz ve futbolu korumak için gösterdiğimiz çaba, günün sonunda maalesef art niyetli olduğunu düşündüğümüz 'tablolarla' karşımıza çıkıyor. Herkesi Rizespor ile oynayacağımız maça atanan hakemin sezon karnesine bakmaya davet ediyorum, takdiri de spor kamuoyuna bırakıyorum. Siz bizim yerimizde olsanız ne düşünürsünüz? Öte yandan Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'a ceza vermek için gözlerini dört açanlar, Fenerbahçe teknik kadrosunun meydan muharebesiyle ilgili ne düşünüyorlar? Hep beraber izleyelim ve adaletten bahsedenler gerçekten adalet istiyorlar mı görelim" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı