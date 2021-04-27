Kemal Erdoğan: "Rizespor maçına atanan hakemin karnesine bakmaya davet ediyorum"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kemal Erdoğan: "Rizespor maçına atanan hakemin karnesine bakmaya davet ediyorum"

Kemal Erdoğan: 'Rizespor maçına atanan hakemin karnesine bakmaya davet ediyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, Rizespor maçına atanan hakemin sezon sonunda karnesine bakılması gerektiğini vurgulayarak, "Takdiri spor kamuoyuna bırakıyorum" dedi.

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, Rizespor maçına atanan hakemin sezon sonunda karnesine bakılması gerektiğini vurgulayarak, "Takdiri spor kamuoyuna bırakıyorum" dedi. Erdoğan, ayrıca Fenerbahçe teknik ekibine de dikkat çekerek, "Sergen Yalçın'ın ceza almasını bekleyenler, Fenerbahçe teknik kadrosunun meydan muharebesi hakkında ne düşünüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan açıklamalarda bulundu. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu'nun TFF ve kurullarına her zaman güven duyduğunu belirterek sözlerine başlayan Erdoğan, "Etik değerleri öne çıkaran demeçlerine rağmen yine bizi olumsuz düşünceye sevk eden hakem atamasıyla karşı karşıya kalmış bulunuyoruz. Görünen o ki, bütün iyi niyetimiz ve futbolu korumak için gösterdiğimiz çaba, günün sonunda maalesef art niyetli olduğunu düşündüğümüz 'tablolarla' karşımıza çıkıyor. Herkesi Rizespor ile oynayacağımız maça atanan hakemin sezon karnesine bakmaya davet ediyorum, takdiri de spor kamuoyuna bırakıyorum. Siz bizim yerimizde olsanız ne düşünürsünüz? Öte yandan Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'a ceza vermek için gözlerini dört açanlar, Fenerbahçe teknik kadrosunun meydan muharebesiyle ilgili ne düşünüyorlar? Hep beraber izleyelim ve adaletten bahsedenler gerçekten adalet istiyorlar mı görelim" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Fahrettin Altun Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Hakan Altun Ebru Gündeş Hande Erçel
Spor Muslera Cenk Tosun Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kemal Erdoğan: "Rizespor maçına atanan hakemin karnesine bakmaya davet ediyorum" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 17:44:26. #1.16#

title