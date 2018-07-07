Kemal Doğulu Sahnede Deliye Döndü!

Moda programlarının aranan juri üyesi Kemal Doğulu, yakın zamana içerisinde albüm çıkarmıştı. Albüm tanıtımı için çeşitli yerlerde sahneye çıkan Doğulu, sahne aldığı beachte öfkeden deliye döndü.

"BANA KAPRİS YAPAMAZSIN SEN"

Sahne aldığısırada yaşanan aksaklık yaşanınca öfkeden deli dönen Doğulu, "Bana kapris yapamazsın sen. Kaprisini s..." diyerek küfür etti. Elindeki mikrofonu fırlatan Kemal Doğulu, sahneyi terk etti.

KEMAL DOĞULU KİMDİR?

Küçük yaşta heves ettiği kuaförlüğe kız kardeşinin saçlarını keserek başladı. Babası kardeşleri ve Kemal Doğulu ufak yaştayken Amerika'ya çalışmaya gitti. Üniversite eğitimini yarıda bırakıp Amerika için vize almaya İstanbul'a gelir. Kariyeriyerinin ilk taşlarını kuzeninin kuaföründe çalışarak ekleyen Doğulu, kendini geliştirip moda dergileri için saç tasarımları yaptı.

İşinde daha iyi yerlere gelebilmek için yurt dışından makyaj malzemeleri getirdi.Çalışmaları beğenilen Kemal Doğulu, daha sonra fotoğraf çekmeyi öğrendi. Daha sonra Hande Yener, Nil Karaibrahimgil, Sıla ve Demet Akalın gibi ünlü sanatçıların imaj danışmanlığını yaptı. 2006'da Hande Yener'in imaj danışmanlığını yaptığı dönemde Yener'in kliplerini de çekmeye başladı. Konser günü vokalistin gelmemesi nedeniyle Doğulu, Yener'in vokalistliğini yaptı. Müzik dünyasına ise bu şekilde adım attı.

2014'ten bu yana Nişantaşı'nda kuaför salonu işleten Kemal Doğulu, Bu Tarz Benim isimli yarışmayı sunmaya başladı. Yarışmada jüri üyesi olan Doğulu'ya Nur Yerlitaş, Uğurkan Erez ve İvana Sert eşlik etti. Sunuculuğunu Öykü Serter'in yaptığı program 2015'te kanal değiştirerek Tv8'e taşındı. Programın adı "İşte Benim Stilim" olarak değişti