Kemal Delbe kimdir? Aylin Sözer'in katili Kemal Delbe tutuklandı mı?

Feci şekilde hayatını kaybeden Aylin Sözer'in acı haberi sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Üzücü olay sonrası Kemal Delbe kimdir? Aylin Sözer'in katili Kemal Delbe tutuklandı mı? sorularının yanıtları arandı.

Özel bir üniversitede öğretim görevlisi olduğu öğrenilen Aylin Sözer feci şekilde can verdi. Olay, medyada geniş yer bulurken sosyal medyada üzücü olaya karşı tepkiler gösterildi. Peki, Aylin Sözer neden öldü? Aylin Sözer olayı nedir?

AYLİN SÖZER OLAYI NEDİR?

Maltepe'de Kemal D. isimli şüpheli, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Aylin Sözer'in üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Kadın yanarak, feci şekilde hayatını kaybederken, şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı. Kemal D. gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu.

Bu sırada dairede çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürme çalışmasına başladı. Binanın dumanla dolması nedeniyle diğer dairelerde bulunan vatandaşlar ve çocuklar tahliye edildi. Dehşet apartmanında kalanların binadan çıkarken yaşadıkları panik kameralara yansıdı.

KEMAL DELBE KİMDİR?

İstanbul'da Kemal Delbe isimli şüpheli, eski sevgilisi olduğu iddia edilen öğretim görevlisi Dr. Aylin Sözer'i evinde iki gün esir aldı. Aylin Sözer'den haber alamayan kardeşleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

KEMAL DELBE TUTUKLANDI MI?

Maltepe'de öğretim üyesi kadını 2 gün boyunca evinde esir aldıktan sonra yakarak öldürdüğü öne sürülen zanlı, sorgulanmak üzere Gayrettepe Cinayet Büro Amirliğine getirildi.

Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşanan dehşet verici olayın zanlısı sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine getirildi. İddiaya göre Kemal Delbe isimli şahıs, öğretim üyesi Aylin Sözer isimli eski kız arkadaşını kadının evinde 2 gün boyunca esir aldı. İddialara göre Kemal Delbe, Aylin Sözer'i evinde yakarak öldürdü. Evde çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler katil zanlısını gözaltına almıştı. İlçe polisi merkezindeki ilk sorgusunun ardından zanlı sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde bulunan Cinayet Büro'ya getirildi.