Kemal Çebi: "Küçükçekmece Gölü Üzerinde Dev Göl Sahnesi Kurmak İstiyoruz"

CHP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Kemal Çebi, "Küçükçekmece Gölü üzerinde Türkiye'nin en büyük göl sahnesini kurmak istiyoruz. Bu yönde geliştirmiş olduğumuz projeler var. Bu gölü, İstanbul'un kültür ve sanat merkezi haline getirmek istiyoruz" dedi.

Yerel seçimlere az bir süren kala çalışmalarına devam eden CHP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Kemal Çebi, Avusturya'da düzenlenen Bregenz Göl Festivali'nin benzerini Küçükçekmece Gölü üzerinde yapacağını açıkladı. Göl üzerine dev göl sahnesi kuracaklarını ifade eden Çebi, gölü İstanbul'un kültür ve sanat merkezi haline getirmek istediklerini belirtti. Ayrıca Çebi, yapacakları kültür ve sanat faaliyetlerinde gençlere istihdam sağlayacaklarını da aktardı.

"Küçükçekmece Gölü üzerinde dev göl sahnelerini kurmak istiyoruz"

Küçükçekmece Gölü'nün, İstanbul'un ender olarak nefes alabileceği yerlerden bir tanesi olduğunu hatırlatan Kemal Çebi, "Ne yazık ki bu gölden şimdiye kadar istifade edilemedi. Projelerimizde bu gölden istifade etmeyi planlıyoruz. Kültür ve sanatı, gençleri ve iç turizmi buraya çekebiliriz. Bu gölde festivaller yapmayı planlıyoruz. Avusturya'da düzenlenen Bregenz Göl Festivali var;bu festivalden esinlendik. Küçükçekmece Gölü üzerinde dev göl sahnelerini kurmak istiyoruz. Bu yönde geliştirmiş olduğumuz projeler var. Bu gölü, İstanbul'un kültür ve sanat merkezi haline getirmek istiyoruz. Buradan sadece Küçükçekmeceliler değil, İstanbul'un gençleri ve tamamının istifade etmesini istiyoruz. Burayı kültür ve sanat gölü haline getirmek istiyoruz. Bunun için de çok ciddi ve anlamlı projeler ürettiğimizi söyleyebilirim" dedi.

"Gölün, istihdam açısından da ilçemize katkı sunacağını düşünüyorum"

Çebi, sözlerine şöyle devam etti: "Gölümüzü, hem İstanbul'un hem de Küçükçekmecemiz'in hizmetine açmak istiyoruz. Kültür ve sanat, turizm, eğlence ve festival bakımından istifade ederken, istihdam açısından da ilçemize katkı sunacağını düşünüyorum. Ayrıca gelen iç turizmin Küçükçekmece'ye katma değer katacağını düşündüğümüz için burası ile ilgili çok ciddi proje hazırladık. Bunları, seçimden sonra Küçükçekmece ve İstanbul'un hizmetine sunacağız."

"Gençlerimiz, yapacağımız festivallerden çok ciddi şekilde istifade edecekler"

Gençlere yönelik açıklamalarda bulunan Çebi, "Gençlerimiz, yapacağımız festivallerden çok ciddi şekilde istifade edecekler. İş açısından da burada istihdam sağlayacağız. Göl üzerinde tiyatro, sinema ve resim gibi sanatlardan istifade edecekler. Sadece Küçükçekmece değil, Türkiye genç nüfustan oluşuyor. Gençlerle ilgili çok ciddi politikalar olması gerekirken, günlük ve geçiştirici işlerle meşgul oluyoruz. Türkiye siyaseti ne yazık ki böyle yapıyor. Oysa ki politikaların ağırlıklı kısmı gençlere yönelik olmalı. Bu ülkeyi, Ulu Önder Atatürk gençlere emanet etti. Gençlere çok güvenen siyasetçiyim" diye konuştu.

Göl sporlarına da değinen Çebi, "Gençleri, göl sporlarına teşvik etmeliyiz. Bunun için bakanlıktan diyaloğa geçeceğiz. Bu konuyla ilgili uluslararası krediler var, bunlardan istifade edeceğiz. Ayrıca büyükşehir belediyesinden istifade ederek Küçükçekmece'yi kültür, sanat ve festivalle gölümüz sayemizde buluşturmak istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA