Kemal Can, yatağında ölü bulundu
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Kemal Can, yatağında ölü bulundu

ANTALYA'da, ailesiyle yaşayan, açık lise öğrencisi Kemal Can Varol (22), yatağında ölü bulundu.

Kemal Can, yatağında ölü bulundu
20.05.2020 17:19 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:19

ANTALYA'da, ailesiyle yaşayan, açık lise öğrencisi Kemal Can Varol (22), yatağında ölü bulundu. Varol'un sabah saatlerinde evde bulunan dolabı başka bir yere çekerken göğsünde ağrı oluştuğu ve bunu annesine söylediği öğrenildi.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi 751 Sokak'taki 3 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan ve açık lise okuyan Kemal Can Varol'un yatağında hareketsiz yattığını gören babası Ercan ile annesi Yasemin Varol, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Varol'un hayatını kaybettiğini belirledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Varol'un cesedinde herhangi bir darp ya da kesik izine rastlamazken, kalp krizi geçirmiş olabileceği belirtildi. Yasemin Varol, oğlunun sabah saatlerinde koridorda bulunan bir eşya dolabını çektiği sırada gögüs ağrısından şikayetçi olduğunu, daha sonra dinlenmek için odasına geçtiğini ifade etti. Varol, "Oğlumu hareketsiz bulunca kalp masajı ve suni teneffüs bile yaptım ama faydası olmadı" dedi.Varol'un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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