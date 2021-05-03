Kemal Bayraktar: Pandemi döneminde Türk müziğimize sahip çıkmalıyız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kemal Bayraktar: Pandemi döneminde Türk müziğimize sahip çıkmalıyız

Kemal Bayraktar: Pandemi döneminde Türk müziğimize sahip çıkmalıyız
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Magazin

Elektronik müzik tarzında yaptığı "Esen Rüzgarlar" isimli albümle büyük beğeni toplayan Müzisyen Kemal Bayraktar, "Toplum olarak pandemi salgını nedeniyle zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte Türk müziğine de sahip çıkılması gerekmektedir" dedi.

"Esen Rüzgarlar" isimli albümle büyük beğeni toplayan ve yeni projelere imza atacağının sinyallerini veren genç müzisyen Kemal Bayraktar, Türk müziğine sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

İnsanların ilgisinin üzerinde olmasının kendisini mutlu ettiğini ifade eden Bayraktar, "Sevdiğim türde müzik yapıyorum. Ve bu da beni inanılmaz mutlu ediyor. Güzel işler yaptığımız zaman insanların ilgisi de üzerinizde oluyor. Bu da beni ekstra motive eden bir unsur" ifadelerini kullandı.

Şimdiler 'Sabret' isimli bir tekli üzerinde çalıştığını belirten Bayraktar, "Bu teklinin evlerimize kapandığımız şu günlerde, tüm yurttaşlarımıza ayrı bir moral olacağını düşünüyorum. Ayrıca bu şarkıda bir de sürprizimiz var. Dinleyenlerimize sözlü müzik yapacağız" şeklinde konuştu.

Son olarak vatandaşlara çağrıda bulunan Bayraktar, şöyle devam etti: "Tüm yurttaşlarımızı bilinçli olmaya davet ediyorum. Covid-19 pandemisi bitmiş değil. Lütfen sosyal mesafe kurallarına dikkat edelim ve maske takmaya özen gösterelim. En önemlisi mümkün olduğunca evde kalmaya çalışalım. Bu süreçte Türk müziğine de sahip çıkılması gerektiği inancındayım."

KEMAL BAYRAKTAR KİMDİR?

23 Şubat 2002 tarihinde İstanbul, Bakırköy'de dünyaya gelen Kemal Bayraktar baba tarafından aslen Trabzon Akçabaatlı'dır. Baba İsmi Ali Bayraktar, anne İsmi ise Emine Bayraktar'dır.

Tam kapanma kuralına uyanları çıldırtacak görüntüler! Otelde hınca hınç dolu parti pes dedirtti
Tam kapanma kuralına uyanları çıldırtacak görüntüler! Otelde hınca hınç dolu parti pes dedirtti
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Haydar Akar Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Feyza Aktan Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Diego Ali Tandoğan Gökhan Gönül Aykut Kocaman Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kemal Bayraktar: Pandemi döneminde Türk müziğimize sahip çıkmalıyız - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 17:00:52. #1.16#

title