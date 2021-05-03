Kemal Bayraktar: Pandemi döneminde Türk müziğimize sahip çıkmalıyız

Elektronik müzik tarzında yaptığı "Esen Rüzgarlar" isimli albümle büyük beğeni toplayan Müzisyen Kemal Bayraktar, "Toplum olarak pandemi salgını nedeniyle zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte Türk müziğine de sahip çıkılması gerekmektedir" dedi.

"Esen Rüzgarlar" isimli albümle büyük beğeni toplayan ve yeni projelere imza atacağının sinyallerini veren genç müzisyen Kemal Bayraktar, Türk müziğine sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

İnsanların ilgisinin üzerinde olmasının kendisini mutlu ettiğini ifade eden Bayraktar, "Sevdiğim türde müzik yapıyorum. Ve bu da beni inanılmaz mutlu ediyor. Güzel işler yaptığımız zaman insanların ilgisi de üzerinizde oluyor. Bu da beni ekstra motive eden bir unsur" ifadelerini kullandı.

Şimdiler 'Sabret' isimli bir tekli üzerinde çalıştığını belirten Bayraktar, "Bu teklinin evlerimize kapandığımız şu günlerde, tüm yurttaşlarımıza ayrı bir moral olacağını düşünüyorum. Ayrıca bu şarkıda bir de sürprizimiz var. Dinleyenlerimize sözlü müzik yapacağız" şeklinde konuştu.

Son olarak vatandaşlara çağrıda bulunan Bayraktar, şöyle devam etti: "Tüm yurttaşlarımızı bilinçli olmaya davet ediyorum. Covid-19 pandemisi bitmiş değil. Lütfen sosyal mesafe kurallarına dikkat edelim ve maske takmaya özen gösterelim. En önemlisi mümkün olduğunca evde kalmaya çalışalım. Bu süreçte Türk müziğine de sahip çıkılması gerektiği inancındayım."

KEMAL BAYRAKTAR KİMDİR?

23 Şubat 2002 tarihinde İstanbul, Bakırköy'de dünyaya gelen Kemal Bayraktar baba tarafından aslen Trabzon Akçabaatlı'dır. Baba İsmi Ali Bayraktar, anne İsmi ise Emine Bayraktar'dır.