Kemal Başar oyuncu olmak isteyenlerle Adana'da buluşuyor

Ünlü oyuncu ve yönetmen Kemal Başar, 5 Mart'ta oyuncu adaylarıyla buluşuyor.

Kemal Başar yönetmenliğinde, "Tiyatro Keyfi" markasıyla başlayacak olan oyunculuk atölyesi programı, Alya Ajans'ın Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki ofisinde gerçekleşecek.

Usta oyuncu tarafından, oyuncu olmak isteyenler için sahne, beden dili kullanımı, diksiyon gibi eğitimler verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu