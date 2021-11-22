Kemal ALKAN hakkın rahmetine kavuşmuştur. - Haberler
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Kemal ALKAN hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Habermetre - Haberler | Toplum
Kemal ALKAN hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Kemal ALKAN hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Kemal ALKAN hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Tekke köyü sakinlerinden Emine ALKAN'ın eşi Selami, Selahattin ALKAN ve Sibel ÇETİNER'in babaları Halil ALKAN'ın kardeşi Kemal ALKAN hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğlen namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Selami ALKAN: 0532 523 59 75

22 Kasım 2021, Pazartesi

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