Kemah yolunda sıcak asfalt çalışmalarına başlanıldı

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde yürüttüğü yol bakım çalışmalarını hummalı bir şekilde devam ettiriyor.

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde yürüttüğü yol bakım çalışmalarını hummalı bir şekilde devam ettiriyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde yol genişletme çalışmalarını başlattığı Taşçı konağı ve Orman fidanlık yolu olarak bilinen Sivas-Erzincan karayoluna bağlanan Erzincan-Kemah yolunda sıcak asfalt çalışmalarına başlanıldı.

Sivas-Erzincan karayoluna bağlanan Erzincan-Kemah yolu kısmında 2 Bin 030 metre uzunluğunda 8 metre genişliğinde çalışma yapılacak. Konuya esas çalışmayla Erzincan-Kemah yolunun bahse konu kısmında 2 bin 728 ton asfalt kullanılacak.

"Başkan Aksun çalışmaları yerinde inceledi"

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'da, Belediye Başkan Yardımcıları İkram Çamur ve Savaş Sinanoğlu ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

Burada bir açıklama yapan Başkan Aksun; "Çok değerli Erzincanlı hemşehrilerim Erzincan Taşçı Konağı yolu olarak bilinen bu yolun yıllarca ihmal edildiğini gördük. Birçok vatandaşımız bu yolu kullanmakta aynı zamanda Kemah yolu olarak ta bilinen bu yolun bugün sıcak asfaltını dökmek üzere burada bulunmaktayız. Allah nasip ederse en kısa zamanda bu yolu hizmete açmış olacağız. Memleketimiz için Erzincan'ımız için vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyor, daha nice hizmetlerin yüce Mevla'dan bize nasip etmesini umuyoruz" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı