KEMAH'TA KÖYDE ÇIKAN YANGINDA 5 EV İLE AHIR VE SAMANLIKLAR YANDI ERZİNCAN'ın Kemah ilçesine bağlı Karaca köyünde çıkan yangında 5 ev ile bunlara bağlı ahır ve samanlıklar yanarak kül oldu.

ERZİNCAN'ın Kemah ilçesine bağlı Karaca köyünde çıkan yangında 5 ev ile bunlara bağlı ahır ve samanlıklar yanarak kül oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Karaca Köyü'nde meydana geldi. Bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler kerpiç ve ahşap olan diğer evler ile bunlara bağlı ahır ve samanlıklara sıçradı. Köylüler bir yandan yangına müdahale etmeye çalışırken bir yandan da korku dolu anlar yaşadı. İhbar üzerine köye Kemah ve İliç ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin metrelerce yükseldiği yangında, Karaca köylüleri, ev ahır ve samanlıklarının yanışını gözyaşları içerisinde izledi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ve uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken, 5 ev ile bunlara bağlı ahır ve samanlıklar da küle döndü. Soğutma çalışmaları ise gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA