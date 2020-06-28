Kemah'ta köyde çıkan yangında 5 ev ile ahır ve samanlık yandı
Kemah'ta köyde çıkan yangında 5 ev ile ahır ve samanlık yandı Coşkun MENEK /ERZİNCAN DHA - Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Karaca köyünde çıkan yangında 5 ev, ahır ve samanlık yanarak kül oldu.
28.06.2020 02:55 | Son Güncelleme: 28.06.2020 03:47
Kemah'ta köyde çıkan yangında 5 ev ile ahır ve samanlık yandı
Coşkun MENEK/ERZİNCAN DHA - Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Karaca köyünde çıkan yangında 5 ev, ahır ve samanlık yanarak kül oldu.
Kaynak: DHA