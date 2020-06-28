Kemah'ta köyde çıkan yangında 5 ev ile ahır ve samanlık yandı Kemah'ta köyde çıkan yangında 5 ev ile ahır ve samanlık yandı Coşkun MENEK /ERZİNCAN DHA - Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Karaca köyünde çıkan yangında 5 ev, ahır ve samanlık yanarak kül oldu.

Kemah'ta köyde çıkan yangında 5 ev ile ahır ve samanlık yandı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN DHA - Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Karaca köyünde çıkan yangında 5 ev, ahır ve samanlık yanarak kül oldu. Kaynak: DHA