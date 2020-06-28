Kemah'da çıkan yangında 5 ev ve 5 ahır yanarak kül oldu
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Kemah'da çıkan yangında 5 ev ve 5 ahır yanarak kül oldu

Yangında 5 ev, 5 ahır ve samanlıklar yanarak kül oldu Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Karaca köyünde meydana gelen büyük çaplı yangında 5 ev, 5 ahır ve samanlıklar yanarak kül oldu.

28.06.2020 00:43 | Son Güncelleme: 28.06.2020 00:49

Yangında 5 ev, 5 ahır ve samanlıklar yanarak kül oldu

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Karaca köyünde meydana gelen büyük çaplı yangında 5 ev, 5 ahır ve samanlıklar yanarak kül oldu.

Olay, akşam saatlerine yakın Karaca köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Atay ailesine ait kerpiç evde henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın ahşap olan diğer ev, ahır ve samanlıklara sıçradı. Büyük yangında vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken biryandan da söndürmek için çaba sarf ettiler. Alevlerin metrelerce yükseldiği yangında vatandaşlar 5 ev, 5 ahır ve samanlıklarının küle dönüşünü gözyaşları içerisinde izlemek zorunda kaldılar.

Yangına Kemah ve İliç ilçelerinden itfaiye araçları sevk edildi. Köyün ilçeye uzaklığı ve yolun olumsuzluğu nedeniyle itfaiyenin geç geldiğini öne süren vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Yangında 5 ev, 5 ahır ve samanlıklar yanarak küle dönüşürken itfaiye ekipleri gecenin ilerleyen saatlerine kadar soğutma çalışmasını sürdürdü.

Kemah'da çıkan yangında 5 ev ve 5 ahır yanarak kül oldu

Kaynak: İHA

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