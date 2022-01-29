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KEM'in ısınma problemi ortadan kalktı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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KEM'in ısınma problemi ortadan kalktı

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği kadınlara yönelik olarak hizmete açtığı Kadın Emeği Merkezi'nin (KEM) ısınma problemi ortadan kaldırılarak, tüm bölümlere kalorifer petekleri yerleştirildi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği kadınlara yönelik olarak hizmete açtığı Kadın Emeği Merkezi'nin (KEM) ısınma problemi ortadan kaldırılarak, tüm bölümlere kalorifer petekleri yerleştirildi.

Düzce'de kadınların bir araya gelerek bir şeyler üretip satıp aile ekonomisine destek vermesi amacı ile Düzce Valiliği tarafından hizmete açılan Kadın Emeği Merkezinde ısı problemi ortadan kaldırıldı. Düzce İl Özel İdaresi ekiplerince merkezde yapılan çalışma ile tüm bölümlere kalorifer petekleri yerleştirildi. Doğalgaz bağlanılan merkezde son çalışmaları incelemek için bölgeye giden Vali Cevdet Atay, Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen'den bilgiler aldı. Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik'in de ziyaret ettiği merkezde çocuk oyun merkezleri, üst katlardan düşmeye karşı file gerilmesi, liselerin merkezde büro açılması gibi bir çok yeri inceleyen Vali Atay, kadınları merkeze davet etti. - DÜZCE

KEM'in ısınma problemi ortadan kalktı

KEM'in ısınma problemi ortadan kalktı

KEM'in ısınma problemi ortadan kalktı

KEM'in ısınma problemi ortadan kalktı

KEM'in ısınma problemi ortadan kalktı

KEM'in ısınma problemi ortadan kalktı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Düzce Valiliği, Düzce, Yerel, Haber

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