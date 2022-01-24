Keltepe Kayak Merkezinde sömestir tatili yoğunluğu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Keltepe Kayak Merkezinde sömestir tatili yoğunluğu

Keltepe Kayak Merkezinde sömestir tatili yoğunluğu
AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle Karabük Keltepe Kayak Merkezinde yoğunluk yaşanıyor.

KARABÜK (AA) - Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle Karabük Keltepe Kayak Merkezinde yoğunluk yaşanıyor.

Kente 23 kilometre mesafedeki 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda bulunan merkez, telesiyej, teleski, babylift sistemleri ile 2 bin 400, 2 bin 300 ve 1000 metrelik 3 pistle hizmet veriyor.

Okulların yarıyıl tatilini fırsat bilen tatilciler, pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine, kayak merkezinde kar kalınlığının bir metreyi aştığını, pistlerin kayak yapmaya uygun hale getirildiğini söyledi.

Güven, Karabük'ün özellikle Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlere yakın olduğunu aktararak "Karabük'ü tercih eden tatilciler konaklamayı UNESCO Dünya Miras Listesindeki tarihi evleri ile ünlü ilçemiz Safranbolu'da yapıyor. Karabük'ü tercih edenler hem kültür hem de kış turizmini aynı anda yapıyor. Kayak merkezimizde yoğunluk yaşanıyor." diye konuştu.

Keltepe Kayak Merkezinde sömestir tatili yoğunluğu

Keltepe Kayak Merkezinde sömestir tatili yoğunluğu

Keltepe Kayak Merkezinde sömestir tatili yoğunluğu

Keltepe Kayak Merkezinde sömestir tatili yoğunluğu

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri

Toros Dağları, Karabük, Kayak, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title