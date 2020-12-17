Keltepe Kayak Merkezi'ni kaplayan bulutlardan görsel şölen

Karabük'te turizmde önemli bir destinasyon olması hedeflenen 2000 rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nin üzerini kaplayan bulutlar görsel şölen oluşturdu.

Karabük'te turizmde önemli bir destinasyon olması hedeflenen 2000 rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nin üzerini kaplayan bulutlar görsel şölen oluşturdu.

Türkiye'nin 53. kayak merkezi olan Keltepe Kayak Merkezi'nde bulutların aşağıda kaldığı görüntüler doyumsuz manzara oluşturdu. Kar yağışının beklendiği kayak merkezindeki yamaçları tamamen kaplayan bulutların kıvrımlı beyaz bir örtüyü andırdığı anlar drone ile havadan görüntülendi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı