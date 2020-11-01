Keltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Keltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı

01.11.2020 12:31 | Son Güncelleme: 01.11.2020 13:01

Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapımı tamamlanan ve ocak ayında hizmete giren 2 bin rakımlı kayak merkezinde, akşam saatlerinde başlayan sağanak yerini gecenin ilerleyen saatlerinde kar yağışına bıraktı.

Bir süre etkili olan yağış nedeniyle kayak merkezinin zirvesi beyaza bürünürken, ağaçların ve araçların üzerinde kar birikintisi oluştu.

Vatandaşlar araçların üzerindeki kar birikintisine tarih yazarak fotoğraf çektirdi.

Hava sıcaklığının en yüksek 6, en düşük sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü Keltepe Kayak Merkezi'nde gün içinde karla karışık yağmur bekleniyor.

Keltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı
Keltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı
Keltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı
Keltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Karabük'te kayak merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Karabük'te kayak merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı yağdı
Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı yağdı
Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı
Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ İlham Aliyev Donald Trump Geert Wilders Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Deniz Seki Aleyna Tilki
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Anne İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Keltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı - Karabük
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 13:01:14. #1.15#
title