Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreyi aştı
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Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Türkiye'nin 53. kayak merkezi olan Karabük Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

08.02.2020 20:39 | Son Güncelleme: 08.02.2020 20:39
Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreyi aştı

'nin 53. olan Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreyi aştı.


Karabük'ün 2 bin rakımlı en yüksek noktası olan Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkisini gösterdi. Gençlik ve Bakanlığı tarafından ihalesi yapılarak 4 yıl içerisinde alt ve üst günübirlikler, kafeteryalar, telesiyej ve teleski yapımlarının tamamlanmasının ardından hizmete açılan kayak merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti. Hafta sonunu fırsat bilerek kayak merkezine çıkan vatandaşlar kar kalınlığının artmasını sevinçle karşılarken, karın tadını çıkarmayı da ihmal etmedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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