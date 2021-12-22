Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı - Haberler
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Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Haberler | Güncel

Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreye ulaştıKARABÜK Türkiye'nin 53. Kayak merkezi olan Keltepe Kayak Merkezi'nde üç gündür etkili olan yoğun kar yağışlarıyla birlikte yer yer 1 metre kar kalınlığına ulaştı.

KARABÜK (İHA) - Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

KARABÜK Türkiye'nin 53. Kayak merkezi olan Keltepe Kayak Merkezi'nde üç gündür etkili olan yoğun kar yağışlarıyla birlikte yer yer 1 metre kar kalınlığına ulaştı.

Hafta sonu sezon açılışını yapacak olan Keltepe kayak merkezinde pisler kar makinesi ile ezilmeye başlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından haftalar önce yapılan uyarıların ardından başlayan kar yağışı Karabük'ün yüzünü güldürdü. Karabük'te sezonun açılmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak olan 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde 3 gündür kar yağışı etkili oluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihalesi yapıldıktan sonra çalışmaların tamamlanmasıyla geçtiğimiz yıl hizmete alınan kayak merkezinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

2 bin 400, 2 bin 300 ve bin metrelik 3 pistte kayak ve snowboard keyfini doyasıya yaşayacak olan kayak severler 690 metre uzunluğundaki 58 askı sandalyesi bulunan teleski ve babylift sistemleriyle de kayak merkezinin beyaz örtüyle kaplanan doğal güzelliklerini görme fırsatı yakalayacak.

Öte yandan İl Özel İdaresi ekipleri yolların açık tutulması için kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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