KELTEPE KAYAK MERKEZİ'NDE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KELTEPE KAYAK MERKEZİ'NDE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

BATI Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden Karabük'te bulunan Keltepe Kayak Merkezi, hafta sonu olması nedeniyle günübirlik tatilciler yoğunluk oluşturdu.

KARABÜK (DHA) - BATI Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden Karabük'te bulunan Keltepe Kayak Merkezi, hafta sonu olması nedeniyle günübirlik tatilciler yoğunluk oluşturdu.

Kent merkezine 23 kilometre mesafedeki 2 bin metre rakımlı Keltepe Dağı'nda kar kalınlığı yaklaşık 80 santimetreye ulaştı. 3 pistin bulundu Keltepe kayak merkezine haftasonu Bartın, Zonguldak, Bolu, Karabük,İstanbul, Ankara, Çankırı, Düzce gibi çevre illerden çok sayıda tatilci yoğunluk oluşturdu. Çam ormanları içinde kayak ve snowboard yapan tatilciler, renkli görüntüler oluşturdu.

KELTEPE KAYAK MERKEZİ'NDE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

KELTEPE KAYAK MERKEZİ'NDE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

KELTEPE KAYAK MERKEZİ'NDE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

KELTEPE KAYAK MERKEZİ'NDE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

KELTEPE KAYAK MERKEZİ'NDE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

KELTEPE KAYAK MERKEZİ'NDE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

KELTEPE KAYAK MERKEZİ'NDE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Kayak Merkezi, Karadeniz, Karabük, Turizm, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title