Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

ANKARA (AA) - Kayak tutkunları hafta sonu Keltepe Kayak Merkezi'ni doldurdu.

Kente 23, Ankara'ya 263 kilometre mesafedeki 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda bulunan merkeze gelen vatandaşlar karın tadını çıkardı.

Kayakseverler, 873 metrelik telesiyej, 690 metrelik 58 askı sandalyesi bulunan teleski ve babylift sistemleri, 2 bin 400, 2 bin 300 ve 1000 metrelik 3 pistiyle hizmet veren merkezde doyasıya eğlendi.

Amatör ve profesyonel pistlerde kayak yapanlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine, Keltepe Kayak Merkezi'nde bu yıl 1,5 metrenin üzerinde kar kalınlığının olduğunu söyledi.

Çevre illerden de ziyaretçilerin geldiği kayak merkezinde sömestir tatili yoğunluğu yaşandığını belirten Güven, merkezde kayak eğitimlerine de başladıklarını ifade etti.

Güven, Safranbolu'da konaklayan kayakseverlerin de Keltepe Kayak Merkezi'nde karın tadını çıkardığını söyledi.