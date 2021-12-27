KARABÜK (İHA) - - Keltepe Kayak Merkezi hafta sonunda 2 bin kişiyi ağırladı

KARABÜK - Karabük'te hafta sonunu fırsat bilen 2 bin kişi Keltepe Kayak Merkezi'ni ziyaret etti.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olmayı hedefleyen Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi bu yıl etkili olan kar yağışı sonrası sezonu erken açtı. Hafta sonunu fırsat bilen kayak severler 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda yer alan kayak merkezine gelerek karın tadını çıkardı.

2 bin 400, 2 bin 300 ve bin metrelik 3 pistiyle hizmet veren kayak merkezini iki gün boyunca 2 bin kişi ziyaret etti. Kayak ve snowboard keyfini doyasıya yaşayacak olan kayak severler 690 metre uzunluğundaki 58 askı sandalyesi bulunan teleski ve babylift sistemleriyle de kayak merkezinin beyaz örtüyle kaplanan doğal güzelliklerini görme fırsatı yakalarken amatör ve profesyonel pistlerde, genç, yaşlı, çocuk ve her kesimden vatandaş eğlenceli vakit geçirdi.

Ailesiyle birlikte Zonguldak'tan gelen Furkan Gülsever test ettikleri pistlerin güzel olduğunu, bundan sonraki süreçte de tesisleri kullanacaklarını söyledi.