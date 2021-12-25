Keltepe Kayak Merkezi hafta sonunda kayakseverlerin ilgi odağı oldu

KARABÜK (AA) - Karabük'te hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, Keltepe Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapımı tamamlanan ve geçen yıl günübirlik kayak turizmine açılan merkezde kar kalınlığı 77 santimetreye ulaştı.

Kayakseverler için alternatif güzergahlar arasında yer alan, Karabük merkeze 23, Ankara'ya 263 kilometre mesafedeki 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda yer alan kayak merkezine gelenler karın tadını çıkardı.

Kayakseverler, 873 metrelik telesiyej, 690 metrelik 58 askı sandalyesi bulunan teleski ve babylift sistemleri ile 2 bin 400, 2 bin 300 ve 1000 metrelik 3 pistiyle hizmet veren merkezde doyasıya eğlendi.

Amatör ve profesyonel pistlerde kayak yapan vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu.