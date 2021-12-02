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Keltepe Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Güncel

Keltepe Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı Türkiye'nin 53. kayak merkezi olan Keltepe Kayak Merkezi etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Keltepe Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı

KARABÜK - Türkiye'nin 53. kayak merkezi olan Keltepe Kayak Merkezi etkili olan Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlandıktan sonra hizmete alınan 2 bin rakımlı kayak merkezinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte kent için turizmde önemli bir destinasyon olması hedeflenen Keltepe Kayak Merkezi beyaza bürünürken kayak merkezinde mevsimin ikinci karı yağdı.

Keltepe Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı

Keltepe Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı

Keltepe Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı

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İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Son Dakika Haberleri

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