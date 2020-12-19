Keltepe Kayak Merkezi beyaz örtüye büründü
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Keltepe Kayak Merkezi beyaz örtüye büründü

19.12.2020 11:52 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:58
Keltepe Kayak Merkezi beyaz örtüye büründü

Türkiye'nin 53. kayak merkezi olan Keltepe Kayak Merkezi gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüye büründü.

Türkiye'nin 53. kayak merkezi olan Keltepe Kayak Merkezi gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüye büründü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan 2 bin rakımlı kayak merkezinde kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı kent için turizmde önemli bir destinasyon olması hedeflenen Keltepe Kayak Merkezi'ni beyaza bürüdü.

Yaklaşık bir ay önce de kar yağışının görüldüğü kayak merkezinde mevsimin ikinci karı yağdı. - KARABÜK

Keltepe Kayak Merkezi beyaz örtüye büründü
Keltepe Kayak Merkezi beyaz örtüye büründü
Keltepe Kayak Merkezi beyaz örtüye büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 11:59:26. #1.14#
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