Keltepe Kayak Merkezi 4 mevsim hizmet verecek Karabük'ün 2 bin metre ile en yüksek noktası olan Keltepe mevkisinde kurulan Keltepe Kayak Merkezi yapılacak yatırımlarla 4 mevsim hizmet verecek.

Karabük'ün 2 bin metre ile en yüksek noktası olan Keltepe mevkisinde kurulan Keltepe Kayak Merkezi yapılacak yatırımlarla 4 mevsim hizmet verecek.

Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı ve il protokolü, Keltepe Kayak Merkezi ve Eğriova Göleti arasında yapımı devam eden yolda incelemelerde bulundu.

Vali Gürel ve milletvekilleri, Karabük Keltepe Kayak Merkezi alt ve üst günü birlik tesislerin vatandaşlara daha kaliteli hizmet verilebilmesi için ihtiyaç olan mescit, tuvalet, bilet satış gişesi ve tesislere giriş çıkışların kontrol altına alınabilmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığından ayrılan 396 bin 484 bin 73 TL'lik ödenek ile yapılması planlanan projeler hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven'den bilgi aldı.

Gürel ve beraberindekiler, geçen yıl 11,5 kilometre sıcak asfaltı tamamlanan kayak merkezi yolunun geri kalan kısmını sıcak asfalt yapmak için İl Özel İdaresi tarafından yapımı devam eden çalışmalar hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun'dan bilgi aldı.

Bölgede alternatif turizm potansiyelini ortaya çıkarmak ve doğa turizminde yeni bir destinasyon oluşturmak adına, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, Karabük Orman İşletme Müdürlüğü ile Yenice Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından Karabük Keltepe Kayak Merkezinden Eğriova Göleti arasındaki mesafeyi yaklaşık olarak 3 kilometre azaltan ve 7 kilometrelik Sorgun Yaylası-Eğriova Göleti orman yolunda devam eden genişletme ve alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Gürel ve Karabük milletvekilleri, yapılan çalışmalar hakkında Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı'dan bilgi aldı.

Keltepe Kayak Merkezinin sadece kış aylarında kayak turizmi ile değil yaz aylarında da doğa turizmi çeşitliliği arttırmak, vatandaşların ve il dışından gelen misafirlerin konaklamalarına imkan sağlayarak turizm destinasyonlarını artırmak amacıyla yapılması planlanan bungalov evler ve kamp alanında incelemelerde bulunan Vali Gürel ve milletvekilleri, bölgede yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Vali Fuat Gürel, Karabük milletvekilleri ve protokol üyeleri, Keltepe Kayak Merkezi ile Eğriova Göletini entegre edecek olan projeler ve bölgede yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunarak Keltepe bölgesinde gerçekleştirdikleri inceleme gezisini tamamladı. - KARABÜK

Kaynak: İHA