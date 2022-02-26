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keloqz, Team Heretics'e Transfer Oldu!

EsporGazetesi.com - Gamegar
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keloqz, Team Heretics'e Transfer Oldu!

G2 Esports'dan ayrılan Fransız oyuncu keloqz, İspanyol ekibine transfer oldu!

Geçtiğimiz günlerde yönetim tarafından inaktif pozisyona çekilen, G2 Esports oyuncusu Wassim "keloqz" Cista, G2 Esports'dan ayrıldı ve kısa bir süre sonra da Team Heretics'e transfer oldu. Geçtiğimiz sezonun sonunda inaktif poziyona geçerek yerini Oscar "mixwell" Cañellas Colocho'ya bırakan Fransız oyuncu, G2 Esports'un VCT 2022: 1. Aşama - Avrupa 1. Kapalı Elemeleri'nde başarılı olamaması sebebiyle aktif kadroya geri dönmüştü. Geçtiğimiz günlerde de tekrar inaktif pozisyona geçen keloqz, şu anda VRL İspanya: Rising'de mücadele eden Melih "pAura" Karaduran'ın eski takımı Team Heretics'e transfer oldu.

Wassim "keloqz" Cista

Doğum Tarihi: 26 Mart 2003 (18 yaşında)Uyruk:

Fransa		Oynadığı Takımlar:

Warthox (02.10.2020 - 22.12.2020)

Megastitut (06.05.2021 - 18.06.2021)

G2 Esports (25.06.2021 - 25.02.2022)		İstatistikler: Rating– 1.12

ACS– 236.6

KD– 1.20

HS– %25.8

Güncel Team Heretics Kadrosu

Christian "lowel" Garcia AntoranIGL

Jose Antonio "Bromas" Ramos González

Daniel "mertz" Mertz

Mario "PoPiFresH" González

Alhan "Jakexd" Meguenni

Wassim "keloqz" Cista

Jesper "tenzki" Plougmann Mikalskiİnaktif

Dustyn "niesoW" Durnasİnaktifİdari ve Teknik Kadro

Adrián "Catraizen" AbaldeGenel Menajer

Noel "Noel" GarberiKoç

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