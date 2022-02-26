keloqz, Team Heretics'e Transfer Oldu!
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G2 Esports'dan ayrılan Fransız oyuncu keloqz, İspanyol ekibine transfer oldu!
Geçtiğimiz günlerde yönetim tarafından inaktif pozisyona çekilen, G2 Esports oyuncusu Wassim "keloqz" Cista, G2 Esports'dan ayrıldı ve kısa bir süre sonra da Team Heretics'e transfer oldu. Geçtiğimiz sezonun sonunda inaktif poziyona geçerek yerini Oscar "mixwell" Cañellas Colocho'ya bırakan Fransız oyuncu, G2 Esports'un VCT 2022: 1. Aşama - Avrupa 1. Kapalı Elemeleri'nde başarılı olamaması sebebiyle aktif kadroya geri dönmüştü. Geçtiğimiz günlerde de tekrar inaktif pozisyona geçen keloqz, şu anda VRL İspanya: Rising'de mücadele eden Melih "pAura" Karaduran'ın eski takımı Team Heretics'e transfer oldu.
Wassim "keloqz" Cista
Fransa Warthox (02.10.2020 - 22.12.2020) Megastitut (06.05.2021 - 18.06.2021) G2 Esports (25.06.2021 - 25.02.2022) ACS– 236.6 KD– 1.20 HS– %25.8 Güncel Team Heretics Kadrosu Christian "lowel" Garcia AntoranIGL Jose Antonio "Bromas" Ramos González Daniel "mertz" Mertz Mario "PoPiFresH" González Alhan "Jakexd" Meguenni Wassim "keloqz" Cista Jesper "tenzki" Plougmann Mikalskiİnaktif Dustyn "niesoW" Durnasİnaktifİdari ve Teknik Kadro Adrián "Catraizen" AbaldeGenel Menajer Noel "Noel" GarberiKoç
Doğum Tarihi: 26 Mart 2003 (18 yaşında) Uyruk: Oynadığı Takımlar: İstatistikler: Rating– 1.12
Gamegar,, Haberler
Fransa
Warthox (02.10.2020 - 22.12.2020)
Megastitut (06.05.2021 - 18.06.2021)
G2 Esports (25.06.2021 - 25.02.2022)
ACS– 236.6
KD– 1.20
HS– %25.8
Güncel Team Heretics Kadrosu
Christian "lowel" Garcia AntoranIGL
Jose Antonio "Bromas" Ramos González
Daniel "mertz" Mertz
Mario "PoPiFresH" González
Alhan "Jakexd" Meguenni
Wassim "keloqz" Cista
Jesper "tenzki" Plougmann Mikalskiİnaktif
Dustyn "niesoW" Durnasİnaktifİdari ve Teknik Kadro
Adrián "Catraizen" AbaldeGenel Menajer
Noel "Noel" GarberiKoç