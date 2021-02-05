Keloid nedir? Ne demek? Keloid tedavisi nedir? Belirtileri nelerdir?

Keloid, aşırı hücre üretimi sonucunda anormal yara iyileşmesi durumudur. Normalde yaralar iyileşirken iyileşme tamamlandığında doku onarımı durur. Oysa keloidlerde doku onarımı ısrarla devam eder ve bu yüzden iyileşen yara büyümeye başlar. Peki, Keloid nedir? Ne demek? Keloid tedavisi nedir? Belirtileri nelerdir?

Keloid, aşırı hücre üretimi sonucunda anormal yara iyileşmesi durumudur. Normalde yaralar iyileşirken iyileşme tamamlandığında doku onarımı durur. Oysa keloidlerde doku onarımı ısrarla devam eder ve bu yüzden iyileşen yara büyümeye başlar. Özellikle yaraların iyileşmesi uzun sürdüğü iltihaplanma, yabancı cisim, yanık gibi durumlarda, cildin gergin olduğu bölgelerde ve bazı ailelerde daha sık görülür. Peki, Keloid nedir, nedemek, tedavisi nedir? İşte detaylar...

KELOİD NEDİR?

Keloid, aşırı hücre üretimi sonucundaanormal yara iyileşmesi durumudur. Toplumların %15'inde görülebilir. Keloid nedeni bilinmeyen bir hastalıktır.

Keloid 5 tipe ayrılımıştır.

–Cerrahi kesi sonrası gelişen keloidler

–Akne keloidalis nuchae

–Kulakmemesi keloidi

–Spontan(kendiliğinden) gelişen keloid

–Sessile keloid

Keloid aslında bir tümördür ancak kanser değildir. Keloid hiperplastik yara dokusu ile karışabilir. Hiperplastik yara , bir yara veya cerrahi işlem sonrası gelişen kabarık deri görüntüsüdür. Hiperplastik yara 1 yıl içinde gerilemeye başlar. Oysa keloid devamlı büyümeye eğilimlidir.

Keloid deri tipi koyu olanlarda daha fazla görülür. Esmer ciltli ırklarda ve zencilerdeözellikle yaygındır. Hormonların fazla çalıştığı ergenlik dönemi, hamilelik ve hormon hastalıklarında daha fazla ortaya çıkmaya eğilimlidir.

–Cerrahi kesi sonrası gelişen keloidler: Beyaz ırkta en sık görülen keloid tipidir.Göğüs kemiği üzeri, omuz ve sırt gibi deri gerginliğinin fazla olduğu yerlerde görülür.

–Akne keloidalis nuchae: Genellikle genç erkeklerde, saçlı deride , ensede ortaya çıkan keloid tipidir. Sürekli aynı yerde tekrar eden sivilce ve iltihaplanma sonrasıolur.Cerrahi tedaviye en iyi yanıt veren keloid tipidir. Vücudun başka bölgelerinde keloid eğilimi yoktur.

–Kulakmemesi keloidi: Kulak delme işlemlerinden sonra ortaya çıkan keloid tipidir.

–Spontan(kendiliğinden) gelişen keloid: Genel olarakhastaların hatırlamadığı bir travma sonrası olur.Eski yaralarda keloid gelişmesi sarkoidoz gibi hastalıkları düşündürmelidir.

–Düz keloid: Düz keloid,vücudun her yerinde olabilir. Ciltte herhangi bir nedenle hasar meydana gelmesi, keloidin ortaya çıkmasını sağlar. Cerrahi işlemler tavsiye edilmez.

KELOİD TEDAVİSİ:

–Cerrahi eksizyon:

Yardımcı tedaviler olmadan cerrahi tedaviler önerilmez. Keloid tekrar etme olasılığı %50-100 oranındadır.Keloid tedavisinde cerrahi yöntem uygulanırken cerrahi yarada gerginliği olmamasına çalışılmalıdır.Cerrahi sınırlar keloid sınırları içinde olmalıdır. Bu yeni kollajen oluşumunu engeller. Keloid cerrahisi sonrası dikiş atılmaması uygundur. İyileşme sonrası keloide eğilim varsasilikon örtü ve inralezyoner sterıid uygulama yapılabilir.

–Ligasyon (bağlama):

Saplı keloidlerde kullanılabilir.

–İntralezyoner steroid uygulama ( yara içine kortizon enjeksiyonu):

Keloid içine kortizon enjeksiyonu keloid tedavisinde başlıca kullanılan yöntemlerdendir. İntralezyoner kortizontedavisinden sonra keloid tekrar etme olasığı %50'dir. Cerrahi tedaviler ve kryoterapi ile birlikteyapılan uygulamalarda daha iyi sonuçlar alınabilir. Kortizon enjeksiyonu sonrası keloid biölgesinde deri incelmesi ve damarlanma artışı, renk kaybı gibi yan etkiler görülebilir.

–Basınç tedavisi:

Bilinen en eski tedavidir. Başlıca hiperplastik yara tedavisinde kullanılır, keloidde değil.Sadece kulakmemesi keloid tedavisinde ilk seçenek olabilir.24-30 mm Hg basınçla 8-24 saat 6-12 ay uygulanmalıdır.

·Kryoterapi ( buz tedavisi):

Küçük keloidlerde tecih edilebilir. Buz tedavisi ile%83'e varan iyileşmeler bildirilmiştir. İntralezyoner kortizonla birlikte daha başarılı sonuç verebilir.Renk kaybı veya artışı ve yara izi komplikasyonu olabilir.

–Lazer tedavisi:

Pulsed dye lazer ve fraksiyonel karbondioksit lazer tedavisi keloid tedavisinde kullanılabilir. Ancak diğer yöntemlerle kombinasyonu daha başarılı sonuç verebilir.

·Silikon örtü ve jeller:

Cerrahiişlemler sonrası silikon örtü kullanılması %80 oranında keloidi engeleyebilir. Yara iyileştikten hemen sonra başlanmalıdır.En az 12 saat iki hafta kullanılmalıdır. Silikon jeller de keloid tedavisinde kullanılır ancak etkinliği tartışmalıdır.

–Radyasyon tedavisi:

Tüm seçenekler bittikten sonra tercih edilebilir. Cerrahi işlem sonrası kullanılabilir.Renk değişikliği, radyasyon dermatiti ve kanser riski vardır.

·İmuquimod :

Etkinliği tartışmalıdır. Bir çalışmada cerrahi işlem sonrası uygulamada kortizondan etkili bulunmuştur. Diğer bir çalışmada etkinliği bulunmamıştır.

–İnterferon alfa:

Çok pahalı bir tedavidir. Kortizon enjeksiyonu ile birlikte başarılı bulunmuş ancak tek başına enjeksiyonlarda etkisizdir. Grip benzeri yan etki yapabilir ve çok ağrılıdır.

–5 flurouracil:

Kortizon enjeksiyonu ile birlikte uygulanması iyi sonuçlar verebilir. Koyu leke gelişmesi ve yara ortaya çıkması gibi yan etkileri vardır.

–İntralezyonal verapamil: Koyu tenli kişilerde tercih edilebilir. Yan etkisi azdır. Etkinliği kortizon enjeksiyonundan fazla bulunmuştur.

–Allium cepa:

Allium cepa yani soğan yara izi tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Soğandaki Quercitin maddesi etken maddedir. Keloidde tek başına kullanımının etkisi zayıfken, kortizon enjeksiyonu ile birlikte kullanılırsa sonuçları iyileştirmektedir.

KELOİD KİMLERDE GÖRÜLÜR?

En sık 10-30 yaş arası görülür. 10 yaş öncesi ve 30 yaş sonrası nadirdir. Esmer kişilerde ve siyahilerde keloid olma durumu yüksektir

KELOİD NE ZAMAN ORTAYA ÇIKAR?

Deri yaraları, iltihap, sivilce, cerrahi müdahaleler, aşı bölgesi, yanıklar, suçiçeği hatta böcek sokması sonrası bile görülebilir.Cerrahi işlem sonrası yaranın mikrop kapması, çok sert dikişler ve yara içinde yabancı cisim kalması keloid oluşumunu tetikler. Yara dokusunun iyileşmesinden sonra yaklaşık 1 yıl içinde meydana gelir.

KELOİD NASIL BELİRTİ VERİR?

Keloid bazı kişilerde ciltte yara, sivilce veya cerrahi bir işlem sonrası, yara iyileşmesi aşırı sert doku gelişmesi şeklinde olur. Keloid yara iyileşmesi sonrasında pembe, kırmızı veya ten rengi, düzensiz yumru görünümünde, sert, elastik kıvamlı bir oluşumdur.Vücutta göğüs ön yüzü, omuz, sırt, çene, kulaklar ve alt bacaklarkeloidin en sık görüldüğü alanlardır.