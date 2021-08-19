Kelkitli Otomotiv Yöneticisi Abdullah Kelkitli araç fiyatlarını değerlendirdi
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Kelkitli Otomotiv Yöneticisi Abdullah Kelkitli araç fiyatlarını değerlendirdi

Kelkitli Otomotiv Yöneticisi Abdullah Kelkitli araç fiyatlarını değerlendirdi
Bültenler - Haberler | Güncel

2. el araç fiyatlarının istenen düzeye inmemesinin nedeni sıfır otomobil üretimindeki aksamalar mı? Sıfır otomobil neden üretilmiyor? Pandemi nedeniyle 2. El araçlara talebin fazla olması ve alınan önlemler nedeniyle araç üretimlerinin bir süre durması araç fiyatlarını artırdı.

Araç piyasasını yakından takip eden İş insanı Abdullah Kelkitli 2. El araç fiyatlarının bir türlü istenen düzeye inmemesinin nedenlerine yönelik açıklamalarda bulundu. Abdullah Kelkitli "Pandemi nedeniyle otomotiv sektöründe meydana gelen gerilemeler nedeniyle sıfır otomobil üretiminde aksamalar meydana geldi. Bunda etkili olan çip üretimi konusundaki problemlerin henüz aşılamamış olduğu göz önüne alındığında; uzun bir zaman daha sıfır otomobil üretiminde arz kıtlığı yaşanacağı görülmektedir." Dedi.

2020 yılını değerlendiren Abdullah Kelkitli "Pandemi ile birlikte 2. El araçlara talebin fazla olması ve alınan önlemler nedeniyle araç üretimlerinin bir süre durması araç fiyatlarını artırdı. Araç alacaklar bu konuda dikkatli olmalılar. Çünkü piyasa fiyatları normal seyrinde değil ve düşüş gösterebilir" dedi.

"Çip tedariki sorunu nedeniyle üretim aksıyor"

Abdullah Kelkitli "2. el araçlarda yaşanan çip tedariki sorunu yaşanıyor. Otomotiv fabrikaları çip yetersizliği nedeniyle üretimlerini durduruyor. Bu durum da yeterli sayıda araç üretilmemesine ve ileri vadede araç fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Global çapta tedarik sorunu bulunan çiplerle ilgili önlem alınmalıdır. Global otomotiv üreticileri bu sorunun çözümü için girişimde bulundular ancak kısa sürede bu girişimlerin çip sorununa çare olmayacağı aşikar" dedi.

2 El araçlara talebin artığını dile getiren iş insanı Abdullah Kelkitli "Yaz aylarının gelmesi ve önümüzde SezonAçılması olması nedeniyle 2. el araçlara talep arttı. Yine de vatandaşlar araç fiyatları konusunda dikkatli olmalılar. Satın alınacak aracın fiyatı iyi araştırılmalı ve ekspertiz yapılmadan araç satın alınmamalıdır" şeklinde uyarılarda bulundu.

Kaynak: Bültenler

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