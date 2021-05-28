Kelkit Vadisi havzasındaki illerde KKKA dönemi uyarısı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Emine Türkoğlu, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları ile ilgili olarak, "Kene hareketlenmesine bağlı olarak bahar ve yaz mevsimlerinde, en çok da mayıs ve haziran aylarında...

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Emine Türkoğlu, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları ile ilgili olarak, "Kene hareketlenmesine bağlı olarak bahar ve yaz mevsimlerinde, en çok da mayıs ve haziran aylarında karşımıza çıkıyor." dedi.

Türkoğlu, AA muhabirine, KKKA'nın keneler tarafından taşınan virüs nedeniyle oluşan bir hastalık olduğunu söyledi.

KKKA hastalığının Türkiye'de ilk olarak 2002 yılında Tokat'ta görüldüğünü belirten Türkoğlu, "Tokat ve çevresindeki illerde, yani Kelkit Vadisi'nde gördüğümüz bir hastalık. Kene hareketlenmesine bağlı olarak bahar ve yaz mevsimlerinde, en çok da mayıs ve haziran aylarında karşımıza çıkıyor. Eylül ayına kadar görülebiliyor. Kenelerin yoğun olarak bulunduğu tarla, bağ bahçe gibi alanlarda çalışan işçilerde, hayvancılıkla uğraşanlarda, piknik yapmaya gidenlerde bu hastalık meydana gelebiliyor." diye konuştu.

Tarla ve bahçelere gidildiği zaman kene temasını önlemek için uzun kollu, kapalı kıyafetler giyilmesinin önem taşıdığını vurgulayan Türkoğlu, "Pantolon paçalarımızı çorapların içine almamız lazım, kene üzerimizde olursa görülebilsin diye. Tarla ve bahçelerden gelindikten sonra tüm vücudun kene var mı diye kontrol edilmesi lazım. Vücudun kıvrım yerleri, koltuk altı, kulak arkası, diz arkası ve saçlar gibi bölgelerin özenle incelenmesi gerekiyor. Hayvanlar üzerinde bulunan kenelerin çıplak elle ezilmemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türkoğlu, geçen sene hastanelerine KKKA şikayetleriyle başvuranlarda artış olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kişilerin uyarıya rağmen dikkat etmemesi, artışlarda neden olabilir. KKKA vakalarının dünyada en çok görüldüğü ülke Türkiye. KKKA hastalığı ile Kovid-19 belirtileri karışabiliyor. Hem belirtileri hem de laboratuvar verileri karışabiliyor. Kovid-19 hastalığı solunum yolu hastalığı. Ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı, nefes darlığı en çok gördüğümüz semptomlar. KKKA hastalığında da en sık bulgumuz ateş yüksekliği. Bununla birlikte kas ağrısı, baş ağrısı gibi belirtileri de görüyoruz. Bu tarz şikayetleri olan kişilerin bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekiyor. İki hastalığı ayırıcı en önemli bulgumuz, kene tutulmasının varlığı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu