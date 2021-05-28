Kelkit Vadisi havzasındaki illerde KKKA dönemi uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kelkit Vadisi havzasındaki illerde KKKA dönemi uyarısı

Kelkit Vadisi havzasındaki illerde KKKA dönemi uyarısı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Emine Türkoğlu, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları ile ilgili olarak, "Kene hareketlenmesine bağlı olarak bahar ve yaz mevsimlerinde, en çok da mayıs ve haziran aylarında...

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Emine Türkoğlu, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları ile ilgili olarak, "Kene hareketlenmesine bağlı olarak bahar ve yaz mevsimlerinde, en çok da mayıs ve haziran aylarında karşımıza çıkıyor." dedi.

Türkoğlu, AA muhabirine, KKKA'nın keneler tarafından taşınan virüs nedeniyle oluşan bir hastalık olduğunu söyledi.

KKKA hastalığının Türkiye'de ilk olarak 2002 yılında Tokat'ta görüldüğünü belirten Türkoğlu, "Tokat ve çevresindeki illerde, yani Kelkit Vadisi'nde gördüğümüz bir hastalık. Kene hareketlenmesine bağlı olarak bahar ve yaz mevsimlerinde, en çok da mayıs ve haziran aylarında karşımıza çıkıyor. Eylül ayına kadar görülebiliyor. Kenelerin yoğun olarak bulunduğu tarla, bağ bahçe gibi alanlarda çalışan işçilerde, hayvancılıkla uğraşanlarda, piknik yapmaya gidenlerde bu hastalık meydana gelebiliyor." diye konuştu.

Tarla ve bahçelere gidildiği zaman kene temasını önlemek için uzun kollu, kapalı kıyafetler giyilmesinin önem taşıdığını vurgulayan Türkoğlu, "Pantolon paçalarımızı çorapların içine almamız lazım, kene üzerimizde olursa görülebilsin diye. Tarla ve bahçelerden gelindikten sonra tüm vücudun kene var mı diye kontrol edilmesi lazım. Vücudun kıvrım yerleri, koltuk altı, kulak arkası, diz arkası ve saçlar gibi bölgelerin özenle incelenmesi gerekiyor. Hayvanlar üzerinde bulunan kenelerin çıplak elle ezilmemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türkoğlu, geçen sene hastanelerine KKKA şikayetleriyle başvuranlarda artış olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kişilerin uyarıya rağmen dikkat etmemesi, artışlarda neden olabilir. KKKA vakalarının dünyada en çok görüldüğü ülke Türkiye. KKKA hastalığı ile Kovid-19 belirtileri karışabiliyor. Hem belirtileri hem de laboratuvar verileri karışabiliyor. Kovid-19 hastalığı solunum yolu hastalığı. Ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı, nefes darlığı en çok gördüğümüz semptomlar. KKKA hastalığında da en sık bulgumuz ateş yüksekliği. Bununla birlikte kas ağrısı, baş ağrısı gibi belirtileri de görüyoruz. Bu tarz şikayetleri olan kişilerin bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekiyor. İki hastalığı ayırıcı en önemli bulgumuz, kene tutulmasının varlığı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Son dakika haberleri! Suriye'de rejim Esed'in sözde devlet başkanlığı seçimini kazandığını duyurdu
Son dakika haberleri! Suriye'de rejim Esed'in sözde devlet başkanlığı seçimini kazandığını duyurdu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 527 bin 857 doz oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 527 bin 857 doz oldu
Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 30-31 Mayıs'ta Yunanistan'ı ziyaret edecek
Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 30-31 Mayıs'ta Yunanistan'ı ziyaret edecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Antony Blinken Süleyman Soylu Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Hadise Hülya Avşar Aslı Bekiroğlu
Spor Arda Turan Şenol Güneş Merih Demiral Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kelkit Vadisi havzasındaki illerde KKKA dönemi uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 13:05:32. #1.14#

title