Kelkit'te Kısa Dönem Erler Yemin Etti

Kelkit ilçesinde, 372'inci kısa dönem erler için yemin töreni düzenlendi.

Kelkit İlçe Spor Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Erlerin ailelerinin de ilgi gösterdiği törende, eğitimlerini tamamlayan askerler ellerini silah ve Türk bayrağının üzerine koyarak yemin etti.

Törende konuşan Gümüşhane İl Jandarma Komutanı Albay Cezayir Danışan, askerliğin kutsal bir görev olduğunu ifade ederek, yemin eden erlere görevlerinde başarılar diledi.

Törenin ardından askerler, yemin törenleri için ilçeye gelen aileleriyle hasret giderdi.

Törene, Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz ile askerlerin yakınları katıldı.