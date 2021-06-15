Kelkit'te 'Kenevir' operasyonu
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Kelkit'te 'Kenevir' operasyonu

Kelkit'te 'Kenevir' operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde evlerinde uyuşturucu madde yapımında kullanılan kenevir bitkisi yetiştiren 3 kişinin ev ve bahçelerinde toplam 122 kök kenevir bitkisi ile 20 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde evlerinde uyuşturucu madde yapımında kullanılan kenevir bitkisi yetiştiren 3 kişinin ev ve bahçelerinde toplam 122 kök kenevir bitkisi ile 20 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşler Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri ve Kelkit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma neticesinde ilçeye bağlı Güdül köyünde ikamet eden D.D ile Y.Ç ve Gerdekhisar köyünde ikamet eden M.T isimli şahısların ev ve eklentilerinde kenevir yetiştirdikleri bilgisi alınınca adli makamlardan alınan arama kararına istinaden arama yapıldı.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığından narkotik dedektör köpeği, KOM Şube ekipleri ve Kelkit ilçe Jandarma Karakol komutanlığı personelince şahısların ikamet ettikleri ev ve eklentilerinde yapılan aramada Güdül köyünde ikamet eden D.D'nin bahçesinde 50 kök kenevir bitkisi ve evinde 20 Adet 9 milimetre çapında tabanca mermisi, Y.Ç'nin balkonunda saksıya ekili 12 kök kenevir bitkisi ile Gerdekhisar köyünde ikamet eden M.T'in bahçesinde saksıya ekili 60 kök kenevir bitkisi olmak üzere toplam 122 kök kenevir bitkisi ve 20 adet 9 milimetrelik tabanca mermisi tespit edilerek el konuldu.

Şüpheliler D.D, Y.Ç ve M.T isimli şahıslar hakkında adli makamlarca tahkikata başlandı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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