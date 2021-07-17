Kelkit'te, bayram öncesi kurban pazarı hareketlendi
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Kelkit'te, bayram öncesi kurban pazarı hareketlendi

Kelkit'te, bayram öncesi kurban pazarı hareketlendi
Demirören Haber Ajansı / Sinan Uçar - Haberler | Güncel

GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesindeki hayvan pazarı, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlendi.

GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesindeki hayvan pazarı, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlendi. Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Servet Daltaban, "Bölgemizin yanı sıra bu pazardan metropol şehirlere hayvan gönderiliyor. Bu yıl itibariyle 5 bin civarında sevkiyatımız oldu" dedi.

İlçede yer alan hayvan pazarında, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla yoğunluk yaşanıyor. Bayrama sayılı günler kala besiciler ile müşterileri arasında kurbanlık satışları için sıkı pazarlıklar yapılıyor. İlçeye gelen besiciler uzun emeklerle yetiştirdikleri hayvanlarını iyi fiyatlara satabilmek için çaba harcıyor. Sıkı pazarlıkların yapıldığı pazarda küçükbaşlar bin ila 3 bin, büyükbaş hayvanların fiyatları ise 6 bin ila 35 bin lira arasında satılıyor. Pazardaki yoğunluğun bayram yaklaştıkça daha da artması bekleniyor.

'5 BİN CİVARINDA SEVKİYATIMIZ OLDU'Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Servet Daltaban, Doğu Karadeniz'in en büyük, civarın ise en kapasiteli hayvan pazarlarından birinin Kelkit Hayvan Pazarı olduğunu söyleyerek, "Yaklaşık bugün itibarıyla bin 500 civarından hayvan daha pazara giriş yaptı. Kurban Bayramı'yla beraber de ciddi hareketlenmemeler var. Bölgemizin yanı sıra bu pazardan metropol şehirlere hayvan gönderiliyor. Bu yıl itibarıyla 5 bin civarında sevkiyatımız oldu. Bu sevkiyatın ticari hacmine baktığımızda ise yaklaşık 70 ile 80 milyar TL'lik bir rakam söz konusu. Bu da bölgemizde ciddi bir potansiyeli olduğunu gösteriyor. Hayvan pazarına Giresun, Trabzon, Rize Artvin gibi bölge iller dışında doğu illerinden gelenler oluyor. Bölgenin can damarı diyebiliyoruz.  Pazarın 5 bin hayvan kapasitesine sahiptir. Alçısıyla satışçısıyla hareketli bir pazar yaşanıyor" dedi.'SATIŞ İYİ GİDİYOR'Besici Yüksel Motor, "Bugün 10-15 tane hayvanımı sattım. Satış iyi gidiyor. Satış kilo işi oluyor veya 24 TL ile 26 TL arasında fiyatlar değişiyor" diye konuştu.'BÜYÜKŞEHİRLERDEN TALEP VAR'Giresun'dan pazara hayvanını satmak için gelen Hamza Duman da, "Beş tane hayvan getirdik. 3 tanesini sattık, 2 tanesini de satacağız inşallah. Kelkit bu bölgenin borsası ve ülkenin her yerinden katılım var. Birçok büyükşehirden talepler var" dedi.

Besici Nevzat Üstün ise "Buraya Giresun, Bayburt, Erzincan'dan buraya hayvan almaya satmaya geliyorlar. Halk buraya hücum ediyor. Burada hayvanlarımız çok güzel satılıyor. Bugün dört tane erkek hayvan sattım, kalanları da inşallah satacağım" ifadelerinde bulundu.


Kelkit'te, bayram öncesi kurban pazarı hareketlendi
Kelkit'te, bayram öncesi kurban pazarı hareketlendi
Kelkit'te, bayram öncesi kurban pazarı hareketlendi
Kelkit'te, bayram öncesi kurban pazarı hareketlendi
Kelkit'te, bayram öncesi kurban pazarı hareketlendi
Kelkit'te, bayram öncesi kurban pazarı hareketlendi
Kelkit'te, bayram öncesi kurban pazarı hareketlendi
Kelkit'te, bayram öncesi kurban pazarı hareketlendi
Kelkit'te, bayram öncesi kurban pazarı hareketlendi
Kelkit'te, bayram öncesi kurban pazarı hareketlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Uçar

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